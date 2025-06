Samsung Galaxy S26 Ultra: batteria entro i 5.400 mAh

Sino a questo momento, Samsung ha preferito mantenere la velocità di ricarica supportata dalle batterie dei suoi smartphone entro determinati limiti, dando per questo origine a non poche lamentele da parte degli utenti. Qualche speranza in più è stata riposta nel futuro Samsung Galaxy S26 Ultra, che dovrebbe essere annunciato a gennaio prossimo come di consueto, ma a quanto pare anche in tal caso l’autonomia non sarà delle migliori.

Samsung Galaxy S26 Ultra: la batteria non convince

Andando più nello specifico, nelle scorse ore, il popolare leaker PandaFlash su X si è soffermato su quelle che dovrebbero essere alcune delle caratteristiche principali di Samsung Galaxy S26 Ultra.

A detta del Laker, dunque, la capacità della batteria del dispositivo ancora non è stata decisa in via definitiva, ma con ogni probabilità si manterrà entro i 5.400 mAh, anche se è probabile che verrà confermata un’unità da 5.000 mAh, così com’è avvenuto per le pregresse generazioni.

Inoltre, non dovrebbero esserci novità di rilievo neppure per quanto riguarda la velocità di ricarica e gli utenti dovranno accontentarsi di 45 W via cavo.

Sempre secondo PandaFlash, poi, il Samsung Galaxy S26 Ultra dovrebbe vantare un display con refresh rate a 120 Hz e non sarebbe in programma l’implementazione di una fotocamera integrata sotto lo schermo.

In conclusione, qualora tutti questi dettagli dovessero rivelassi fondati, le principali novità sperate dagli utenti non dovrebbero essere implementate, in quanto al momento pare che Samsung sia focalizzata soprattutto nel contenimento dello spessore, sulla falsariga di quanto già fatto con il Samsung Galaxy S25 Edge.