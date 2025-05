Samsung Galaxy S25 Edge riporta l'attenzione sul design

Negli ormai quasi vent’anni di vita dell’ambito smartphone, abbiamo assistito all’ascesa e al declino dei trend più disparati. Prima il costante aumento delle diagonali dei display, tanto da assottigliare il divario con il segmento tablet dando vita a form factor ibridi (phablet), poi l’avvento di comparti imaging in grado di mettere in ginocchio il settore delle fotocamere compatte. Ancora, in tempi più recenti, l’inclusione (a volte forzata) dell’intelligenza artificiale. Con la presentazione del nuovo Galaxy S25 Edge sembra in qualche modo essersi chiuso il cerchio.

Il design del nuovo Samsung Galaxy S25 Edge

Le caratteristiche ereditate dal fratello maggiore top di gamma non mancano, ma è fuori discussione che l’attenzione sia concentrata sul design. La caratteristica posta sotto i riflettori è infatti lo spessore di soli 5,8 millimetri, il più sottile di sempre per la serie. Anche il peso è contenuto (163 grammi), considerando i 6,7 pollici dello schermo.

Samsung ha scelto lo slogan Beyond slim ( Oltre il sottile , in italiano non suona altrettanto bene) per identificare Galaxy S25 Edge, discostandosi dunque da quella strategia comunicativa che nell’ultimo periodo ha caratterizzato l’intero settore mobile, focalizzato principalmente sulle caratteristiche AI. È forse il primo indizio di un’inversione di tendenza? L’accoglienza riservata dal mercato stabilirà se la scelta è destinata a rivelarsi vincente o meno.

Con i pieghevoli che ancora non riescono a far breccia nel cuore (e nei portafogli) degli utenti, con le funzionalità di intelligenza artificiale ormai integrate anche nei modelli di fascia medio-bassa, il colosso sudcoreano sembra aver in questo caso scelto di percorrere strada differente. È necessario trovare un altro punto di forza su cui far leva per invogliare all’acquisto. Da qui, una sorta di ritorno alle origini, quando a creare hype erano le innovazioni sul fronte del design.

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge arriverà ufficialmente il 30 maggio. La fase di preordine ha già preso il via, con prezzi da 1.299 euro per la versione da 256 GB. Sono già disponibili alcune promozioni, anche su Amazon.