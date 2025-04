Samsung Galaxy S25 Edge: lancio posticipato e prezzi

Inizialmente, il tanto atteso e chiacchierato Samsung Galaxy S25 Edge sarebbe dovuto arrivare sul mercato ad aprile, ma secondo quanto riferito nel corso delle ultime ore il colosso sudcoreano avrebbe posticipato il lancio, che adesso è previsto per il prossimo mese, con prezzi a partire da oltre 1.000 dollari.

Samsung Galaxy S25 Edge: in vendita dal 23 maggio, prezzi a partire da 1.049 dollari

Andando maggiormente in dettaglio, secondo un recente report, Samsung annuncerà maggiori dettagli sul Galaxy S25 Edge il 13 maggio per poi rendere disponibile il suo smartphone ultrasottile qualche giorno dopo, precisamente a partire dal 23 maggio. I preordini, invece, saranno accettati dal 14 maggio al 20 maggio.

Secondo quanto riferito, lo smartphone sarà lanciato prima in Cina e in Corea del Sud e poi negli Stati Uniti il 30 maggio. Per quel che concerne altri mercati e Paesi in tutto il mondo, il dispositivo arriverà più tardi.

Il report afferma altresì che Samsung terrà un evento Galaxy Unpacked il 13 maggio in cui svelerà i colori, i prezzi e le specifiche del Galaxy S25 Edge. Il device non dovrebbe essere solo lo smartphone più sottile di sempre di Samsung, ma anche un estremamente dispositivo leggero, che potrebbe renderne più facile la gestione.

Sono stati diffusi pure alcuni dettagli riguardo quelli che dovrebbero essere gli effettivi costi di commercializzazione del device. In base a quanto emerso, il Galaxy S25 Edge costerà 1,5 milioni di KRW, vale a dire circa 1.049 dollari, per la versione da 256 GB e 1,63 milioni di KRW, ovvero circa 1,140 dollari, per la più capiente versione da 512 GB.