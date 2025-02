Samsung Galaxy S25 Edge: svelata la possibile data di lancio

A quanto pare, c’è finalmente una data di lancio per il tanto atteso e chiacchierato Samsung Galaxy S25 Edge. Infatti, secondo recenti indiscrezioni provenenti dalla corea, Samsung terrà un evento di lancio il 16 aprile per togliere completamente i veli al suo nuovo smartphone. Tuttavia, il dispositivo raggiungerà i negozi al dettaglio a maggio.

Samsung Galaxy S25 Edge: l’evento di lancio potrebbe essere il 16 aprile

Andando più nello specifico, secondo un report condiviso da SEDaily, l’intenzione di Samsung sarebbe quella di avere un leggero vantaggio sulla concorrenza, più precisamente di Apple con l’iPhone 17 Air, che dovrebbe essere a sua volta lanciato quest’anno.

Ad ogni modo, per Samsung si tratta di una sorta di esperimento. L’azienda dovrà valutare se il mercato è effettivamente pronto per smartphone ultrasottili o meno. Questo è anche uno dei motivi per cui si ipotizza che stia producendo il Samsung Galaxy S25 Edge in quantità limitate. Si dice infatti che la quantità iniziale sia di circa 40.000 unità, meno dell’1% del volume mensile di produzione di smartphone dell’azienda. Inoltre, il device dovrebbe essere lanciato in tre opzioni di colore: azzurro, nero e argento.

Il rapporto aggiunge che il Samsung Galaxy S25 Edge è un prodotto strategico e sarà la prima volta dal Galaxy S10 nel 2019 che il colosso sudcoreano introduce un quarto modello nella serie S. Per contesto, la gamma Galaxy S10 includeva il Galaxy S10e, S10, S10 Plus e S10 5G. A partire dalla gamma Galaxy S20 a quella Galaxy S24 dello scorso anno, però, Samsung ha preferito restare con tre modelli.