Ecco il Samsung Galaxy S25 Edge: solo 6,4 mm di spessore

Durante l’evento Unpacked organizzato ieri per annunciare la nuova gamma Galaxy S25 è stato brevemente mostrato sul palco anche Samsung Galaxy S25 Edge, modello a cui abbiamo dedicato un articolo in mattinata. Ora possiamo osservare più da vicino il suo design ultrasottile, grazie alle immagine pubblicate dal sito The Verge che riprendiamo qui.

Il design ultrasottile di Samsung Galaxy S25 Edge

La sottigliezza sarà la caratteristica principale dello smartphone, come suggerisce il nome stesso. Non è stato possibile misurarlo, ma dovrebbe avere uno spessore di 6,4 millimetri, inferiore rispetto ai 7,2 millimetri del Galaxy S25 standard.

A parte il corpo snello, ciò che balza all’occhio è il camera bump piuttosto importante che contiene le fotocamere posteriori. Non potrebbe essere altrimenti, considerando l’esigenza di integrare sensori e ottiche di fascia alta che, inevitabilmente, occupano spazio nonostante l’ottimizzazione dal punto di vista ingegneristico.

Cos’altro sappiamo? Dovrebbe arrivare sul mercato entro la metà dell’anno, anticipando e battendo così sul tempo quell’iPhone 17 Air già protagonista di molti rumor e che Apple potrebbe debuttare nel corso dell’autunno. Quanto costerà? Potrebbe essere proposto con prezzi da 1.399 dollari negli Stati Uniti, basandosi sulle indiscrezioni circolate. Come sempre, utilizzare il condizionale è d’obbligo.

Non ci sono certezze nemmeno in merito all’eventuale disponibilità in Italia del Samsung Galaxy S25 Edge. Diverse voci recenti sembrano allontanare l’ipotesi.

Sarà dunque l’innovazione nel design il nuovo selling point degli smartphone top di gamma? Dopo anni di concorrenza spietata combattuta dai player del settore a colpi di megapixel per le fotocamere, di diagonali sempre più ampie dei display e di chipset con prestazioni paragonabili a quelle di uno notebook, la partita si giocherà sui millimetri dello spessore?

Una curiosità: il telefono più sottile mai presentato (se non ce ne sfuggono altri) è ancora oggi il modello OPPO R5 presentato nell’ormai lontano 2014, con il suo spessore di soli 4,85 millimetri. C’è anche il pieghevole HONOR Magic V3 lanciato pochi mesi fa, che scende a 4,35 millimetri, ma solo quando aperto.