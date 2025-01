Samsung Galaxy S25 è ufficiale: top di gamma con AI multimodale

Come da programma, i nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S25 sono stati presentati durante l’evento Unpacked andato in scena a San Jose, in California. Tre modelli, tutti con caratteristiche da top di gamma e potenziati dagli algoritmi dell’intelligenza artificiale, come d’obbligo per il trend imposto oggi dal mercato. Al di là delle specifiche tecniche, come sempre evolute rispetto ai predecessori dello scorso anno, il focus è proprio sull’integrazione dell’AI multimodale, con l’obiettivo di favorire un’interazione più naturale e più simile a quella umana. Ecco dunque Galaxy S25 (a sinistra), Galaxy S25+ (al centro) e Galaxy S25 Ultra (a destra).

Tutto sul nuovo Samsung Galaxy S25

A livello di comparto hardware, il cuore pulsante è rappresentato dal processore Snapdragon 8 Elite, appositamente personalizzato da Qualcomm per questo impiego. Ospita le unità CPU, GPU e NPU, quest’ultima pensata per elaborare le operazioni AI direttamente sul dispositivo, senza passare dal cloud. È affiancato da 12 GB di RAM in tutte le incarnazioni dello smartphone e da un quantitativo di memoria interna che varia da 128 GB a 1 TB.

Inoltre, Samsung ha integrato innovazioni proprietarie come ProScaler per l’editing delle immagini e Digital Natural Image per favorire l’efficienza energetica del display.

Foto e video con ProVisual Engine

Com’era lecito aspettarsi, il comparto fotografico è di fascia alta. A bordo del Samsung Galaxy S25 c’è un nuovo sensore da 50 megapixel con ottica ultragrandangolare (migliorato rispetto al precedente da 12 megapixel) che, tra le altre cose, permette di ottenere quattro volte più dettagli nella fotografia macro.

I video possono beneficiare del filtro Spazio-Temporale che analizza gli spostamenti e riduce il rumore, agendo nelle situazioni di scarsa illuminazione. Inoltre, il ProVisual Engine può rilevare oggetti statici o in movimento con maggiore precisione, a beneficio della nitidezza, mentre la registrazione HDR a 10-bit offre una gamma di colori più ricca. Non mancano poi strumenti di editing e post-produzione per ottenere risultati professionali.

Gorilla Armor 2 per il design

Per quanto riguarda il design, la serie Ultra è quella più sottile di sempre per la famiglia. A caratterizzarla è un profilo arrotondato per migliorare la presa, un aspetto premium e una riduzione dello spessore pari al 15%. Impiega inoltre il nuovo Gorilla Armor 2 di Corning, un materiale più resistente del vetro che incorpora ceramica per la protezione avanzata contro le cadute, un trattamento superficiale anti-riflesso e la resistenza ai graffi. Inoltre, Galaxy S25 e S25+ includono almeno un materiale riciclato, nel nome della sostenibilità.

Sette anni di aggiornamenti

Lato software, Samsung garantisce una longevità elevata per i suoi nuovi smartphone top di gamma, che riceveranno aggiornamenti per almeno sette generazioni del sistema operativo Android e sette anni di update per la sicurezza. Il sistema operativo è ovviamente Android 15 con interfaccia personalizzata One UI 7 preinstallata al lancio.

La tutela della privacy è favorita dall’elaborazione in locale delle operazioni AI, ma non solo. Ci sono anche il Personal Data Engine e la crittografia post-quantistica con chiave conservata in modo sicuro all’interno del Knox Vault.

AI multimodale per gli smartphone top di gamma

Il pieno supporto all’intelligenza artificiale è testimoniato anche da alcune scelte effettuate in merito al design. Una su tutte: l’integrazione di un tasto fisico laterale dedicato all’attivazione di Gemini. L’assistente può così entrare in azione per eseguire azioni trasversali sia nelle applicazioni di Samsung e Google sia in quelle di terze parti come Spotify e WhatsApp.

A questo si aggiungono gli strumenti della suite Galaxy AI, ulteriormente evoluti. Per capire quanto il produttore ritenga importante il lancio della gamma S25 riportiamo le parole di TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics.

Le più grandi innovazioni sono uno specchio dei loro utenti, ed è per questo che abbiamo evoluto Galaxy AI per aiutare tutti a interagire con i propri dispositivi in modo semplice e naturale. La serie Galaxy S25 apre le porte a un vero e proprio sistema operativo basato sull’AI, e a un cambiamento radicale non solo nel modo in cui utilizziamo la tecnologia, ma nel modo in cui viviamo.

Le specifiche tecniche

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche in dotazione al trio di smartphone.

Samsung Galaxy S25

Display da 6,2 pollici FHD+ con pannello Dynamic AMOLED 2X e refresh rate Super Smooth da 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

12 GB di RAM;

128, 256 o 512 GB di memoria interna;

fotocamera posteriore da 12+50+10 megapixel e anteriore da 12 megapixel;

connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4;

batteria da 4.000 mAh con ricarica da 25 W;

dimensioni 70,5×146,9×7,2 millimetri, peso 162 grammi;

certificazione IP68.

Samsung Galaxy S25+

Display da 6,7 pollici QHD+ con pannello Dynamic AMOLED 2X e refresh rate Super Smooth da 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

12 GB di RAM;

256 o 512 GB di memoria interna;

fotocamera posteriore da 12+50+10 megapixel e anteriore da 12 megapixel;

connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4;

batteria da 4.900 mAh con ricarica da 45 W;

dimensioni 75,8×158,4×7,3 millimetri, peso 190 grammi;

certificazione IP68.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Display da 6,9 pollici QHD+ con pannello Dynamic AMOLED 2X e refresh rate Super Smooth da 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

12 GB di RAM;

256, 512 GB o 1 TB di memoria interna;

fotocamera posteriore da 50+200+50+10 megapixel e anteriore da 12 megapixel;

connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4;

batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45 W;

dimensioni 77,6×162,8×8,2 millimetri, peso 218 grammi;

certificazione IP68.

Prezzi e disponibilità

La fase di preordine prende il via oggi stesso, con le consegne previste dal 4 febbraio. Le colorazioni disponibili sono Silver Shadow, Navy, Icyblue e Mint per i modelli Galaxy S25 e Galaxy S25+, mentre Galaxy S25 Ultra è proposto nelle tinte Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver e Titanium Gray. Qui sotto i prezzi di listini stabiliti per il lancio sul mercato italiano, ai quali si applicano già diversi sconti e promozioni.

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Acquistando uno dei tre nuovi smartphone entro il 6 febbraio, dai rivenditori online e sul sito Samsung.com, è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione prescelto. Questo il risultato della promozione.

Galaxy S25 da 256 GB al prezzo di Galaxy S25 da 128 GB;

Galaxy S25 da 512 GB al prezzo di Galaxy S25 da 256 GB;

Galaxy S25+ da 512 GB al prezzo di Galaxy S25+ da 256 GB;

Galaxy S25 Ultra da 512 GB al prezzo di Galaxy S25 Ultra da 256 GB;

Galaxy S25 Ultra da 1 TB al prezzo di Galaxy S25 Ultra da 512 GB.

La promozione di Punto Informatico

In collaborazione con Samsung, Punto Informatico ti offre la possibilità di ottenere uno sconto di 200 euro sull’acquisto di uno dei nuovi smartphone della serie Galaxy S25. Tutto ciò che devi fare è effettuare l’acquisto dallo store ufficiale e inserire il codice promozionale PUNTOS25 prima di eseguire il pagamento. Così facendo, il modello base da 128 GB scende al prezzo di 729 euro.