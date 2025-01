Il Samsung Galaxy S25 Slim non sarà venduto in Italia

Tra i nuovi dispositivi parte della gamma Galaxy S25 di Samsung in dirittura d’arrivo sarà presente anche un inedito smartphone caratterizzato da un’estrema sottigliezza che, proprio per tale ragione, prenderà il nome di Samsung Galaxy S25 Slim. A quanto pare, però, il device non sarà venduto in tutto il mondo e in particolare la commercializzazione non avverrà in Italia, almeno non stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni.

Samsung Galaxy S25 Slim: in 39 paesi, ma non in Italia

Andando più nello specifico, secondo una fonte attendibile, Samsung potrebbe introdurre il Galaxy S25 Slim in 39 paesi, ma tra questi non vi è l’Italia. Ecco il presunto elenco di paesi in cui potrebbe essere lanciato lo smartphone.

Afghanistan

Australia

Austria

Brasile

Caucaso

Croazia

Egitto

Francia

India

Iraq

Irlanda

Israele

Kazakistan

Kenya

Libia

Malesia

Messico

Marocco

Nigeria

Pakistan

Filippine

Polonia

Portogallo

Russia

Arabia Saudita

Senegal

Serbia/Montenegro

Singapore

Slovenia

Sudafrica

Sri Lanka

Svizzera

Thailandia

Tunisia

Turchia

Emirati Arabi Uniti

Regno Unito

Uzbekistan

Vietnam

È interessante notare che una variante statunitense del Samsung Galaxy S25 Slim con numero di modello SM-S937U è apparsa in precedenza in un Geekbench, ma che neppure gli Stati Uniti compaiono in elenco.

Ovviamente occorre tenere presente che per il momento non vi è ancora nulla di ufficialmente confermato da parte di Samsung, pertanto l’elenco dei paesi potrebbe non essere accurato.

Ricordiamo che, in base a quanto è stato possibile apprendere sino ad ora, il Samsung Galaxy S25 Slim sarà sottile 6,4 mm e potrebbe essere alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite abbinato a 12 GB di RAM e dotato di un display da 6,66 pollici simile al Galaxy S25+. Dovrebbe avere una fotocamera principale da 200 MP, insieme a una fotocamera ultrawide da 50 MP e una fotocamera teleobiettivo da 50 MP da 3,5x. La batteria potrebbe avere una capacità tra 3.000 mAh e 4.000 mAh.