Disney+: lo streaming sta andando alla grande

Disney+ e Hulu hanno visto un nuovo salto di redditività negli ultimi mesi. Nei risultati degli utili del secondo trimestre fiscale pubblicati mercoledì, Disney ha rivelato che il reddito operativo combinato dei servizi è cresciuto a 336 milioni di dollari, il che costituisce un notevole balzo in avanti rispetto ai 47 milioni di dollari nello stesso periodo dell’anno scorso.

Disney+: 336 milioni di dollari nel secondo trimestre fiscale con Hulu e EPSN+

Con ESPN+ incluso, il business dello streaming di Disney è finalmente diventato ancora pizza redditizio dallo scorso agosto e da allora il reddito operativo è stato su una traiettoria ascendente. Anche Paramount+, Peacock di NBC e Warner Bros. Max di Discovery hanno raggiunto un profitto positivo l’anno scorso mentre cercavano di catturare Netflix.

Il gigante dell’intrattenimento ha altresì riferito di aver guadagnato 1 milione di abbonati Disney+ negli Stati Uniti e in Canada, per un totale di 57,8 milioni. Da tenere presente che l’aumento della redditività e degli abbonati arriva pochi mesi dopo che Disney ha aumentato i prezzi attraverso i suoi servizi e ha implementato pratiche apposite per evitare la condivisione delle password. Proprio a tal riguardo, durante una chiamata sugli utili mercoledì, il CEO di Disney Bob Iger ha detto che anche la condivisione a pagamento su Hulu sta prendendo il via.

Ricordiamo che Disney Plus ha recentemente aggiunto un riquadro dedicato a ESPN e una versione ridotta di SportsCenter in vista del lancio del servizio streaming standalone di ESPN previsto per l’autunno. Bob Iger ha riferito che i dettagli su prezzi e date di debutto saranno comunicati a stretto giro e ha ribadito l’obiettivo di mettere ESPN nella forma e nei canali che il pubblico desidera.