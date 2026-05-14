Sul digitale terrestre diminuiscono i canali mentre TivùSat cresce

Se sul digitale terrestre diminuiscono i canali, TivùSat, l’intrattenimento con parabola e decoder satellitare, continua a crescere. Con grande sorpresa questo sistema di trasmissione sta prendendo sempre più piede a seguito dei problemi di segnale che la piattaforma digitale terrestre sta avendo e dei continui annunci ritardati del DVB-T2.

Dopo un primo costo iniziale, per acquistare parabola e decoder satellitare, TivùSat offre un intrattenimento completo non solo con tutti i canali radiotelevisivi nazionali e locali, ma anche con un pacchetto di canali internazionali. In pratica, una proposta molto ricca, gratuita e soprattutto senza i fastidiosi problemi del digitale terrestre.

Tutti i canali disponibili con TivùSat

Ecco di seguito tutti canali disponibili per chi ha attivo l’intrattenimento offerto da TivùSat con parabola e decoder satellitare.