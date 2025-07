Digitale Terrestre: dopo un anno dal primo DVB-T2 qualcosa potrebbe cambiare

È quasi passato un anno dal primo grande e definitivo switch off al DVB-T2 per alcuni canali del digitale terrestre. Questo passaggio, avvenuto il 28 agosto 2024, ha reso inaccessibili questi canali a molti utenti che non hanno aggiornato i propri dispositivi al nuovo standard trasmissivo, mentre per tutti gli altri non è cambiato nulla.

Probabilmente, l’avvicinarsi di questa data che è stata cruciale per diversi, ha generato una discussione sul web in merito al progresso ufficiale della piattaforma verso il nuovo standard. Nonostante il DVB-T2 doveva essere acceso già alcuni anni fa, oggi la maggior parte dei canali è trasmesso ancora con lo standard DVB-T e altri nel doppio formato.

Uno dei motivi di questo ritardo è stato identificato nel numero ancora importante di italiani che non si sono adeguati a questo futuro cambiamento. In pratica, lo switch off definitivo al DVB-T2 spegnerebbe il televisore di tantissimi utenti in Italia, impedendogli l’accesso alle programmazioni anche delle emittenti più importanti sul digitale terrestre.

Digitale Terrestre e DVB-T2: cosa manca ancora allo switch off conclusivo

Sembra che dal fronte ufficiale del Governo non ci siano notizie ufficiali in merito allo switch off conclusivo del digitale terrestre verso lo standard DVB-T2 HEVC Main 10. Infatti, al momento mancano comunicati e aggiornamenti specifici. Tutto tace sul fronte. Proprio per questo molti si stanno chiedendo se ci sarà veramente questo passaggio e quando.

Il ritardo non sta facendo bene a molte delle emittenti più piccole che hanno affrontato costi di aggiornamento non indifferenti per accogliere il DVB-T2. Le associazioni in difesa di queste realtà hanno denunciato il fatto, ma al momento non è arrivata ancora risposta dalle sedi preposte.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha pubblicato più nulla in merito al digitale terrestre e al suo tanto annunciato passaggio allo standard DVB-T2. Cosa resta da fare quindi? Per chi deve ancora adeguare i propri apparecchi al prossimo standard aggiornarli e chi ha già fatto attendere con pazienza.