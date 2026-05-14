 Cancellato definitivamente un canale sul digitale terrestre
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Cancellato definitivamente un canale sul digitale terrestre

Un altro canale del digitale terrestre è stato cancellato dalla piattaforma e non è più sintonizzabile sui televisori e decoder d'Italia.
Cancellato definitivamente un canale sul digitale terrestre
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Un altro canale del digitale terrestre è stato cancellato dalla piattaforma e non è più sintonizzabile sui televisori e decoder d'Italia.
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Addio a un altro canale cancellato definitivamente dal digitale terrestre e non più disponibile sui televisori e decoder di tutta Italia.

Stiamo parlando di Byoblu, emittente milanese prima sintonizzabile alla LCN 262 del telecomando, secondo la Numerazione Nazionale Ufficiale.

Una notizia che ha lasciato diversi utenti a bocca aperta, dal primo giorno in cui le trasmissioni sono state fermate la scorsa settiamana.

Posto vuoto sul MUX D-FREE del digitale terrestre dove è stato cancellato un canale

Al momento, il MUX DFREE del digitale terrestre, dove è stato cancellato definitivamente il canale Byoblu, ha un posto vuoto alla LCN 262. Ecco i canali rimasti:

  • MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
    • BOM CHANNEL (LCN 68)
    • CANALE 122 (LCN 122)
    • Lineagem (LCN 132)
    • ArteIN (LCN 133)
    • DELUXE 139 (LCN 139)
    • PADRE PIO TV (LCN 145)
    • FASCINO 147 (LCN 147)
    • PRIMASET (LCN 149)
    • EQUtv (LCN 151)
    • Tesory Channel (LCN 152)
    • FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
    • Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
    • ORLERTV (LCN 166)
    • CANALE168 (LCN 168)
    • CANALE169 (LCN 169)
    • PRIMA FREE (LCN 170)
    • AP CHANNEL (LCN 220)
    • IT CHANNEL (LCN 221)
    • RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
    • Italia Sera (LCN 223)
    • Amici Network (LCN 224)
    • Teleshopping (FASCINO 147) (LCN 225)
    • Tesory Channel (LCN 228)
    • Terre Euganee Channel (LCN 231)
    • CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
    • GENIUS 240 (LCN 240)
    • SICILIA 242 (LCN 242)
    • PAROLE DI VITA (LCN 245)
    • BABEL (LCN 244)
    • BeJoy.kids (LCN 247)
    • 248 TV (LCN 248)
    • MATRIX TV ITALIA (LCN 249)
    • MOMENTO TV (LCN 251)
    • Radio Radio TV (LCN 253)
    • ADNPLAY (LCN 254)
    • Maria Vision (LCN 255)
    • Onair Italia (LCN 256)
    • NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
    • ARTEORA TV (LCN 267)
    • 269ITALIA (AP CHANNEL) (LCN 269)
    • 2Settanta Tv (LCN 270)
    • Satisfaction TV (LCN 401)
    • My Plus Tv (LCN 402)
    • Nexum Channel (LCN 403)
    • RADIO BRESCIA – La Leonessa (LCN 787)
    • Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
    • SUPERSIX (LCN 833)

Pubblicato il 14 mag 2026

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14 mag 2026
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