Cancellato definitivamente un canale sul digitale terrestre

Addio a un altro canale cancellato definitivamente dal digitale terrestre e non più disponibile sui televisori e decoder di tutta Italia.
Stiamo parlando di Byoblu, emittente milanese prima sintonizzabile alla LCN 262 del telecomando, secondo la Numerazione Nazionale Ufficiale.
Una notizia che ha lasciato diversi utenti a bocca aperta, dal primo giorno in cui le trasmissioni sono state fermate la scorsa settiamana.
Posto vuoto sul MUX D-FREE del digitale terrestre dove è stato cancellato un canale
Al momento, il MUX DFREE del digitale terrestre, dove è stato cancellato definitivamente il canale Byoblu, ha un posto vuoto alla LCN 262. Ecco i canali rimasti:
- MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
- BOM CHANNEL (LCN 68)
- CANALE 122 (LCN 122)
- Lineagem (LCN 132)
- ArteIN (LCN 133)
- DELUXE 139 (LCN 139)
- PADRE PIO TV (LCN 145)
- FASCINO 147 (LCN 147)
- PRIMASET (LCN 149)
- EQUtv (LCN 151)
- Tesory Channel (LCN 152)
- FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
- Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
- ORLERTV (LCN 166)
- CANALE168 (LCN 168)
- CANALE169 (LCN 169)
- PRIMA FREE (LCN 170)
- AP CHANNEL (LCN 220)
- IT CHANNEL (LCN 221)
- RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
- Italia Sera (LCN 223)
- Amici Network (LCN 224)
- Teleshopping (FASCINO 147) (LCN 225)
- Tesory Channel (LCN 228)
- Terre Euganee Channel (LCN 231)
- CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
- GENIUS 240 (LCN 240)
- SICILIA 242 (LCN 242)
- PAROLE DI VITA (LCN 245)
- BABEL (LCN 244)
- BeJoy.kids (LCN 247)
- 248 TV (LCN 248)
- MATRIX TV ITALIA (LCN 249)
- MOMENTO TV (LCN 251)
- Radio Radio TV (LCN 253)
- ADNPLAY (LCN 254)
- Maria Vision (LCN 255)
- Onair Italia (LCN 256)
- NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
- ARTEORA TV (LCN 267)
- 269ITALIA (AP CHANNEL) (LCN 269)
- 2Settanta Tv (LCN 270)
- Satisfaction TV (LCN 401)
- My Plus Tv (LCN 402)
- Nexum Channel (LCN 403)
- RADIO BRESCIA – La Leonessa (LCN 787)
- Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
- SUPERSIX (LCN 833)
Pubblicato il 14 mag 2026
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