Samsung Galaxy S25 Slim si mostra nei render

Il Samsung Galaxy S25 Slim si presenterà come un normale Galaxy S25 Plus, ma più sottile. La cosa era già stata ampiamente discussa, ma la conferma ufficiosa è arrivata nelle scorse ore, grazie ai render del leaker OnLeaks, che nella maggior parte dei casi si è rivelato piuttosto affidabile.

Samsung Galaxy S25 Slim svelato dai render

Osservando l’immagine in alto e tutte quelle accessibili tramite il link in fonte, l’inedito device sarà dotato di tre fotocamere nell’angolo in alto a sinistra orientate in verticale, avrà spigoli arrotondati, bordi piatti in metallo e cornici sottili, forse meno degli altri modelli, e uniformi.

Le fotocamere sporgeranno leggermente dalla scocca, ma non più di quanto di quanto accade sul resto della gamma, nonostante lo spessore inferiore dello smartphone. La back cover è in vetro e perfettamente piatta, proprio come il display frontale.

Il pulsante di accensione e i bilancieri del volume sono piatti, contribuendo all’aspetto generale elegante con il telaio piatto. Nella parte inferiore, c’è una singola griglia dell’altoparlante, una porta USB-C e un microfono. Anche lo schermo è piatto, proprio come il resto della gamma S25.

Per quanto riguarda la data di lancio, il Samsung Galaxy S25 Slim dovrebbe arrivare a maggio 2025. Non è da escludere che possa essere presentato durante l’evento Unpacked che Samsung terrà il 22 gennaio prossimo insieme al Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra, ma è improbabile che venga rilasciato in quel momento. È più valida, invece, l’ipotesi che il lancio avvenga qualche mese più tardi, con la possibilità di un’anteprima durante l’evento.