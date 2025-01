Samsung Galaxy S25: evento Unpacked il 22 gennaio

Dopo mesi di fughe di notizie e voci di corridoio, Samsung ha ufficialmente confermato la data per il suo prossimo evento Unpacked, quello in occasione del quale toglierà i veli ai suoi nuovi smartphone top di gamma: i Samsung Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25: la presentazione ci sarà il 22 gennaio

Il colosso sudcoreano, infatti, ha condiviso il teaser ufficiale dell’evento, visibile di seguito, annunciando che si svolgerà il 22 gennaio a San Jose, in California. L’evento potrà essere seguito in diretta su Samsung.com, Samsung Newsroom e il canale YouTube di Samsung, a partire dalle 19:00 (ora italiana).

In un post ufficiale, Samsung ha dichiarato: “Preparati per un’IA più naturale e intuitiva. La prossima evoluzione di Galaxy AI sta arrivando e cambierà il modo in cui interagisci con il mondo ogni giorno. La nuova serie Galaxy S sta per impostare ancora una volta l’asticella per le esperienze di intelligenza artificiale mobile ora e in futuro”.

Il teaser mostra chiaramente quattro dispositivi posizionati uno accanto all’altro, confermando di fatto il lancio di quattro nuovi smartphone: il Galaxy S25, il Galaxy S25+, il Galaxy S25 Ultra e un inedito Galaxy S25 Slim. C’è attesa anche per la seconda generazione di Galaxy Ring e per gli occhiali smart realizzati in collaborazione con Qualcomm e Google.

Samsung ha altresì previsto uno sconto di 50 euro per l’acquisto di un nuovo dispositivo Galaxy. Per accedere alla promozione, occorre registrarsi online entro il 21 gennaio 2025 fornendo il proprio indirizzo email. Il codice sconto verrà inviato a mezzo email prima dell’evento e potrà essere utilizzato dal 22 gennaio al 6 febbraio 2025, esclusivamente su Samsung Shop Online o tramite l’applicazione dedicata. Lo sconto viene applicato su un singolo dispositivo Galaxy e non è comprensivo delle spese di spedizione.

Oltre allo sconto, Samsung ha annunciato un concorso a premi che mette in palio 100 Galaxy Watch Ultra. Per partecipare, occorre acquistare un nuovo Samsung Galaxy tra il 22 gennaio e il 6 febbraio 2025 tramite il sito ufficiale o l’app Samsung Shop e registrare l’acquisto sulla piattaforma Samsung Members entro il 7 aprile 2025. I vincitori saranno estratti entro il 22 maggio 2025 e riceveranno il premio entro 180 giorni dall’accettazione ufficiale.