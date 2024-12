Samsung Galaxy S25: evento Unpacked il 22 gennaio 2025?

Il fatto che i Samsung Galaxy S25 dovessero essere presentati all’inizio del prossimo anno era cosa già nota. D’altronde è questa la prassi in casa Samsung quando si tratta di annunciare i nuovi flagship. La data esatta, però, non era ancora trapelata, cosa che invece è accaduta nelle scorse ore. In base a quanto emerso, la rinnovata gamma di smartphone della sudcoreana sarà annunciata in ovazione dell’evento Unpacked che si terrà il 22 gennaio 2025.

Samsung Galaxy S25: la presentazione potrebbe avvenire il 22 gennaio 2025

Nelle ultime ore, grazie al tipster Alvin in genere ben informato, è stata fornita un’anticipazione su quando Samsung ha in mente di far accadere il grande evento. La data, dunque, sarebbe quella indicata poc’anzi, mentre per il luogo e l’orario si parla di San Jose, in California, alle 10:00 PT (le 19:00 in Italia).

Sul palco i protagonisti saranno i tre modelli Galaxy S25, Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra. Vengono pertanto esclusi lanci di altre varianti o device complementari, anche se nel corso della presentazione Samsung potrebbe svelare un teaser di Project Moohan ovvero il progetto segreto che mira a sfidare Apple Vision Pro con un visore.

Mentre il dispositivo per la realtà aumentata è confermato per il lancio nel 2025, il primo evento Galaxy Unpacked potrebbe non essere dove Samsung decide di rilasciarlo. È probabile che l’azienda non voglia oscurare il lancio dei suoi telefoni di punta con un lancio simultaneo di una nuova categoria di device.

Da tenere presente che per il momento non vi è ancora nulla di confermato da parte di Samsung, pertanto tutte le informazioni sono da prendere con le pinze, come si suol dire.