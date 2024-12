Samsung Galaxy S25: stessi prezzi degli S24 in Europa

In controtendenza con pregresse indiscrezioni, per la gioia di tutti coloro che attendono trepidanti l’arrivo dei nuovi Samsung Galaxy S25 il prossimo anno, il prezzo dei dispositivi dovrebbe essere identico a quello della gamma attuale, almeno per quanto concerne l’Europa.

Samsung Galaxy S25: stessi prezzi della gamma attuale in Europa

Secondo le ultime informazioni, infatti, Samsung potrebbe non aumentare i prezzi dei suoi prossimi dispositivi in Europa, continuando a proporre le stesse cifre dei Galaxy S24 di quest’anno. L’indiscrezione è stata diffusa da Roland Quandt di WinFuture, che solitamente è una fonte molto affidabile. Generalmente raccoglie le sue anticipazioni dai database privati dei rivenditori online.

Sulla base dell’indiscrezione, dunque, in Svezia tutti e tre i modelli di Samsung Galaxy S25, dunque S25, S25 Plus e S25 Ultra, avranno gli stessi prezzi degli attuali S24, S24 Plus e S24 Ultra, vale a dire 11.490 corone per il modello base, 14.490 corone per il modello Plus e 17.790 corone per il modello Ultra.

Per riferimento, questi sono invece i prezzi di listino della gamma Galaxy S24 in Italia al netto di promozioni e sconti di lancio:

Galaxy S24

8/128GB: 929 euro

8/256GB: 989 euro

Galaxy S24 Plus

12/256GB: 1.189 euro

12/512GB: 1.309 euro

Galaxy S24 Ultra

12/256GB: 1.499 euro

12/512GB: 1.619 euro

12GB/1TB: 1.859 euro

Ovviamente, vi è da mettere in conto che il colosso sudcoreano possa modificare i prezzi dei Samsung Galaxy S25 in altri paesi per qualche motivo, ma si tratta comunque di uno scenario abbastanza improbabile considerando la situazione economica attuale a livello globale, in combinazione con la pressione sui prezzi della concorrenza e la situazione del mercato.