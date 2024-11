I Samsung Galaxy S25 potrebbero costare di più

Riguardo la nuova gamma Samsung Galaxy S25, che dovrebbe essere lanciata all’inizio del prossimo anno, sono già trapelate molteplici indiscrezioni, ma nel corso delle ultime ore sono emerse alcune interessanti informazioni in merito a quello che dovrebbe essere il prezzo e che, a quanto pare, sarà più elevato rispetto a ciò che viene proposto per i modelli attuali.

Samsung Galaxy S25: prezzo più alto dei modelli attuali

Andando più in dettaglio, una nuova fuga di notizie proveniente dalla Cina suggerisce che il cosiddetto BoM (Bill of Materials) è cresciuto di almeno 110 dollari rispetto a quello degli S24 Ultra.

Si suggerisce inoltre che Samsung, come molti OEM, sia interessata a profitti più elevati, e di conseguenza il prezzo del Galaxy S25 Ultra potrebbe raggiungere un nuovo massimo in molte regioni del mondo. Si ipotizza tuttavia che il prezzo del dispositivo in Cina rimanga lo stesso, in special modo a causa della maggiore concorrenza da parte dei produttori cinesi che offrono dispositivi di punta a prezzi molto più bassi.

Alla luce di tutto ciò, il colosso sudcoreano potrebbe avere due opzioni: assorbire l’aumento del costo del chipset e di altri componenti o semplicemente aumentare il prezzo del dispositivo. La seconda opzione sembra ovviamente quella più probabile.

A suo vantaggio, però, i dispositivi della gamma Samsung Galaxy S25 dovrebbero introdurre un buon numero di migliorie e di novità assolute rispetto ai device attuali, come la tecnologia di interpolazione dei fotogrammi per consentire al Galaxy S25 Ultra di raddoppiare il frame rate per i giochi.