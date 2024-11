Il Samsung Galaxy S25 non arriverà il 5 gennaio

La befana non porterà il Samsung Galaxy S25, almeno non secondo Chun Bhai, altrimenti noto come chunvn8888 su X, uno dei leaker più autorevoli quando si tratta di device della sudcoreana. Nelle score ore erano circolate alcune indiscrezioni secondo cui il nuovo top di gamma di Samsung sarebbe stato lanciato sul mercato il 5 gennaio 2025, ma l’insider ha smentito la notizia.

Samsung Galaxy S25: la data di lancio non è il 5 gennaio 2025

La fonte dell’indiscrezione era un sondaggio di un rivenditore vietnamita sul tipo di promozioni che i clienti avrebbero voluto vedere al momento della presentazione della nuova gamma Samsung, senza mai citare espressamente la data di lancio, ma lasciandola intendere in modo abbastanza esplicito, dicendo che i partecipanti avrebbero ricevuto uno sconto del 10% il 5 gennaio.

Da tenere presente che negli ultimi anni i nuovi device della gamma Galaxy S sono sempre stati lanciati tra la fine di gennaio e l’inizio di marzo, ma è noto che Samsung e gli altri colossi del settore mobile si stanno impegnando in maniera particolare per cercare di anticipare le tempistiche, con i chip top di nuova generazione già arrivati a ottobre scorso, diversamente dal solito, visto e considerando che in precedenza era necessario attendere fino a dicembre.

Alla luce di ciò, è plausibile che la sudcoreana anticipi il lancio del Samsung Galaxy S25, ma il giorno da segnare sul calendario non è di certo il 5 gennaio. La data, infatti, è abbastanza “dubbia” per varie ragioni: è domenica ed è due giorni prima dell’inizio del CES 2025 di Las Vegas.