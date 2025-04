iPhone pieghevole: prezzo fino a 2.300 dollari

Il prossimo iPhone pieghevole di Apple sarà costoso, questa era cosa già nota, ma in base a quanto emerso nel corso delle ultime ore si è appreso che avrà un prezzo di circa il 10% superiore rispetto al Samsung Galaxy Z Fold6, almeno secondo il noto leaker Insant Digital sul social network Weibo.

iPhone pieghevole: prezzo compreso tra i tra i 2.100 e i 2.300 dollari

Andando maggiormente in dettaglio, secondo il leaker il primo iPhone pieghevole di Apple probabilmente costerà tra i 2.100 e i 2.300 dollari, solo un po’ di più del pieghevole di fascia alta di Samsung in diretta concorrenza.

Il Samsung Galaxy Z Fold6 parte da 1.899,99 dollari, mentre il Galaxy Z Flip6 parte da 1.219,99 dollari. Il primo iPhone pieghevole di Apple dovrebbe avere un design simile a un libro che si piega orizzontalmente, proprio come lo Z Fold. Il prezzo vociferato renderebbe il pieghevole del colosso di Cupertino di circa 200 o 400 dollari più costoso dell’offerta equivalente di Samsung.

Per fare un confronto, l’iPhone 16 Pro Max parte da 1.199 dollari, ma se configurato con 1 TB di spazio di archiviazione aumenta a 1.599 dollari. Ciò significa che il primo pieghevole di Apple sarà ancora più costoso di circa 1.000 dollari rispetto all’attuale iPhone di punta.

Da tenere presente che Instant Digital ha un track record misto riguardo le indiscrezioni su Apple, ma ha anche fornito alcune informazioni sorprendentemente accurate, come l’imminente lancio dell’iPhone 14 giallo del 2023, il vetro posteriore smerigliato dell’iPhone 15 e dell’iPhone 15 Plus, l’Apple Watch Series 9 come aggiornamento minore, l’acquisizione video spaziale sull’iPhone 15 Pro, la fotocamera frontale orizzontale dell’ultimo iPad Air e iPad Pro, l’opzione di visualizzazione nano-texture dell’iPad Pro dell’M4 iPad Pro, la capacità della batteria dell’iPhone 16 Pro e la continua compatibilità con il cinturino Apple Watch attraverso l’Apple Watch Series 10.