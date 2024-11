Samsung Galaxy S25: le custodie confermano il design

Al lancio della nuova serie Samsung Galaxy S25 mancano ancora alcuni mesi, ma in Rete circolano già molteplici indiscrezioni riguardo quelle che saranno le caratteristiche dei nuovi smartphone top di gamma della sudcoreana. A questo proposito, nelle score è stata condivisa online l’immagine, visibile in alto, delle presunte custodie in silicone della futura gamma, permettendo di farsi un’idea più precisa in merito al design.

Samsung Galaxy S25: le custodie in silicone svelano il design

Andando più in dettaglio, a condividere l’immagine è stato Roland Quandt, leaker di WinFuture solitamente abbastanza attendibile. L’immagine mostra alcune cover non ufficiali di un produttore di terze parti dei tre smartphone top di gamma di Samsung di prossima generazione.

Per quanto concerne il modello base e quello Plus non c’è molto da dire, in quanto si presentando come praticamente identici ai modelli attualmente in carica, eccezion fatta per delle piccole modifiche alle dimensioni.

Una sostanziosa novità emerge però relativamente al modello Ultra: il passaggio agli spigoli arrotondati al posto di quelli vivi, confermando quanto già vociferato in passato. Il raggio della curva sarà infatti più piccolo di quanto previsto per i modelli base e Plus.

La custodia del modello Ultra ha anche un ritaglio della fotocamera molto più grande rispetto agli altri due, suggerendo che verrà proposto lo stesso layout a quattro fotocamere dell’anno scorso. Presumibilmente, ciò significa che le voci di un teleobiettivo variabile, che combinerebbe le due fotocamere con zoom in un unico obiettivo, potrebbero non corrispondere al vero in questo caso o se lo è Samsung ha un obiettivo in più pronto a prendere il posto della fotocamera più piccola.