iPhone pieghevole: display OLED forniti da Samsung

L’iPhone pieghevole, che Apple dovrebbe immettere sul mercato nei mesi a venire, utilizzerà pannelli OLED forniti esclusivamente da Samsung Display. Lo si apprende dalle più recenti indiscrezioni provenienti dalla Corea.

iPhone pieghevole: pannelli OLED di Samsung Display

La decisione di Apple di fare affidamento esclusivamente a Samsung Display, togliendo fuori LF DIsplay e BOE, è degna di nota, in quanto segna un allontanamento dalla consueta strategia del gruppo di Cupertino di fare approvvigionamento di componenti da più fornitori per ridurre i costi e garantire una qualità costante.

Andando maggiormente in dettaglio, la “mela morsicata” avrebbe deciso di rivolgersi esclusivamente a Samsung in quanto in grado di offrire un netto vantaggio tecnologico nel ridurre al minimo le pieghe dello schermo. “Per Apple, che dà priorità alla qualità rispetto al prezzo quando seleziona i fornitori di componenti, Samsung è stata l’unica scelta praticabile”, ha dichiarato un insider del settore.

Sempre dalle ultime indiscrezioni si apprende altresì che il volume di fornitura dell’iPhone pieghevole non sarebbe ancora stato finalizzato, ma le aspettative del settore suggeriscono che potrebbe superare il suo livello annuale inizialmente previsto di 9 milioni di unità e potenzialmente raggiungere oltre 15 milioni di unità.

Da tenere presente che, sulla base di report precedenti, quando il dispositivo viene piegato, gli utenti interagiranno con un display esterno da 5,5 pollici simile a un tipico schermo dell’iPhone, mentre aprendolo ci si ritroverà ad avere a che fare con uno schermo più grande in stile iPad da 7,8 pollici con una fotocamera perforata. Si dice che il display interno sia praticamente privo di pieghe e le dimensioni dello schermo sono state confermate da due fonti affidabili. Invece di Face ID, si dice che Apple utilizzi il Touch ID integrato nel pulsante laterale per risparmiare spazio interno.