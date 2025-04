-233€ per Xiaomi 15: risparmia sul nuovo top di gamma (codice)

Segnaliamo volentieri l’offerta su eBay che ti permette di risparmiare ben 233 euro sull’acquisto del nuovo Xiaomi 15, lo smartphone top di gamma del marchio, appena arrivato sul mercato. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è applicare il codice promozionale PSPRAPR25 prima di effettuare il pagamento per tagliare la spesa. Tra i punti di forza c’è il sistema di fotocamere realizzato in collaborazione con Leica, con triplo sensore posteriore (lenti Summilux) e tecnologia AI.

Super sconto per Xiaomi 15: lo smartphone è tuo

È la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, con una notevole potenza di calcolo e animata dal supporto per l’intelligenza artificiale di ultima generazione. Tra le altre specifiche tecniche in dotazione vale la pena segnalare il display CrystalRes AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione 2670×1200 pixel e luminosità 3.200 nit, il processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, la connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, senza dimenticare la batteria da 5.240 mAh con autonomia elevata e ricarica rapida HyperCharge da 90 W (50 W in modalità wireless). Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni e personalizzazione HyperOS. Dai uno sguardo alla scheda completa per conoscere tutte le altre caratteristiche del telefono.

Come anticipato, devi solo applicare il codice PSPRAPR25 prima di effettuare il pagamento (come mostrato dall’immagine seguente) per acquistare lo smartphone Xiaomi 15 al prezzo finale di 766 euro, nella colorazione White visibile qui sopra. Ti ricordiamo che quello di listino è 999 euro, dunque c’è uno sconto di ben 233 euro.

A proporre l’affare è un venditore professionale italiano con migliaia di feedback positivi ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. Se decidi di ordinarlo adesso, lo riceverai entro pochi giorni con la consegna gratuita. La spedizione avviene tramite corriere espresso nazionale (GLS).