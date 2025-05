iPhone 18 Pro: Face ID sotto il display in test

Secondo le più recenti indiscrezioni provenienti dalla Cina, Apple ha dato il via ai test per i sensori Face ID sotto il display per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, i quali dovrebbero fare il loro debutto sul mercato nel 2026.

iPhone 18 Pro: Apple testa il Face ID sotto il display

Diversamente dagli altri modelli di iPhone 18 che andranno a costituire la gamma, dunque, le varianti Pro dovrebbero sfruttare la tecnologia di scansione facciale 3D sotto lo schermo, che consentirebbe di avere un singolo foro per la fotocamera selfie e di far sparire la tacca.

Questo approccio eviterebbe di dover scendere a compromessi, ottenendo la sicurezza del Face ID e al tempo stesso un display “pulito”. Il versante Android, di contro, ha optato per una riduzione di sicurezza nelle tecnologie di sblocco facciale, preferendo un display libero da ogni genere di interruzione. Quindi con Face ID sotto il display, si otterrà il meglio di entrambi i mondi: niente più tacche antiestetiche e con la sicurezza che ci si aspetta dai prodotti della “mela morsicata”.

Ovviamente occorre tenere presente che per il momento si tratta solo ed esclusivamente di rumor e che da parte del gruppo capitanato da Tim Cook non vi è ancora nulla di ufficialmente confermato. Di solito, però, più le indiscrezioni diventano frequenti e ripetitive e più è probabile che quanto da esse descritto corrisponda poi effettivamente al vero. A tal riguardo, nelle scorse ore ulteriori voci relative alla gamma iPhone 18 in generale facevano anch’esse riferimento all’adozione del Face ID sotto lo schermo.