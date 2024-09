Honor Magic V3: lancio ufficiale in Europa

Come anticipato a fine agosto, il produttore cinese ha svelato all’IFA 2024 di Berlino il nuovo Honor Magic V3. Lo smartphone pieghevole è il più sottile al mondo (solo 9,2 millimetri), integra componenti hardware di elevata qualità e offre anche diverse funzionalità IA (prime impressioni). Può essere già acquistato sul sito ufficiale, sfruttando uno sconto di 300 euro.

Honor Magic V3: specifiche e prezzo

Honor Magic V3 entra in un mercato dominato da Samsung con i Galaxy Z Fold, ma darà sicuramente filo da torcere al produttore coreano. Lo smartphone pieghevole ha un design molto gradevole e specifiche eccellenti. Lo schermo OLED principale (interno) ha una diagonale di 7,92 pollici (2344×2156 pixel), mentre quello secondario (esterno) ha una diagonale di 6,43 pollici (2376×1060 pixel).

Oltre alle tradizionali certificazioni che indica l’assenza di sfarfallio e la bassa emissione di luce blu, il Magic V3 offre la tecnologia AI Defocus che simula il funzionamento degli occhiali usati per rallentare il processo di allungamento dell’occhio (che porta alla miopia), attraverso la sfocatura nel campo visivo periferico.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storage UFS 4.0, fotocamere posteriori da 50, 50 e 40 megapixel (standard, tele con zoom ottico 3.5x a periscopio e ultra grandangolare), fotocamere frontali (interna e esterna) da 20 megapixel, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 5.150 mAh con ricarica rapida da 66 Watt e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 8.0.1 basato su Android 14. Non mancano le funzionalità IA (che sfruttano Google Cloud), tra cui AI Eraser, AI Honor Notes e AI Face to Face Translation. Il prezzo dello smartphone è 1.999,90 euro, ma fino al 30 settembre è possibile sfruttare uno sconto di 300 euro per l’acquisto sul sito ufficiale.