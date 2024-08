Honor Magic V3: lancio europeo il 5 settembre

Il lancio europeo del nuovo Honor Magic V3 è stato programmato per il prossimo 5 settembre all’IFA di Berlino. Lo smartphone pieghevole offrirà diverse funzionalità IA, grazie alla collaborazione con Google Cloud. Il produttore cinese porterà nel Vecchio Continente anche il tablet Honor Pad 2 e il notebook Honor MagicBook Art 14, annunciati a metà luglio.

Funzionalità IA del Magic V3

Le specifiche del Magic V3 sono state svelate a metà luglio. Lo smartphone pieghevole di Honor sfiderà quindi il leader attuale del mercato, ovvero il Samsung Galaxy Z Fold6. Lo “scontro” non avverrà però solo in termini di componenti hardware, ma anche nel campo dell’intelligenza artificiale.

Nel video pubblicato su YouTube si possono vedere alcune funzionalità IA. La prima, denominata Magic Portal, è disponibile anche sul Magic 6 Pro. Le successive tre sfruttano i server di Google Cloud. AI Eraser consente di eliminare dalle foto persone e oggetti, in modo simile al Magic Editor dei Pixel.

Face to Face Translation permette invece la traduzione bidirezionale in tempo reale di una conversazione, sfruttando gli schermi interno ed esterno dello smartphone. Infine, Honor Notes effettua la registrazione, traduzione e trascrizione in tempo reale durante un meeting.

Il Magic V3 offrirà inoltre la tecnologia AI Defocus Eye Protection, annunciata a fine giugno, che simula il funzionamento degli occhiali usati per rallentare il processo di allungamento dell’occhio (che porta alla miopia), attraverso la sfocatura nel campo visivo periferico.

Lo YouTuber PhoneBuff (in collaborazione con Honor) ha spiegato il suo funzionamento: