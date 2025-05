iPhone Fold: display più avanzato dei Galaxy Z Fold

Il futuro iPhone Fold a cui Apple dovrebbe togliere i veli nei prossimi mesi andrà a caratterizzarsi per l’utilizzo di un avanzato display prodotto da Samsung Display e addirittura molto più performante di quello che viene proposto dalla sudcoreana per la sua gamma di pieghevoli.

iPhone Fold: display con standard qualitativi elevatissimi

Secondo quanto trapelato dalla filiera produttiva, infatti, il display del pieghevole di Apple sarà più sottile, più leggero e persino più performante di quelli montati sui Galaxy Z Fold di Samsung, compresi i modelli di ultima generazione.

A riferire la cosa è stato il leaker coreano yeux1122 e a suo dire il colosso di Cupertino ha preteso standard qualitativi elevatissimi per il primo pieghevole, raggiunti grazie all’utilizzo di una tecnologia che permette di integrare lo strato dedicato ai sensori touch direttamente nel pannello. Ciò permetterà di ridurre lo spessore complessivo del componente del 19% e lo renderà anche più leggero, favorendo quindi la maneggevolezza del device.

Questo tipo di schermo sarebbe altresì in grado di offrire un netto miglioramento nella riproduzione dei colori e relativamente alla luminosità massima, il tutto per andare a rispondere agli stringenti requisiti imposti da Apple. È probabile che Samsung Display volesse assicurarsi a tutti i costi questa fornitura, ragion per cui si è dovuta dare parecchio da fare per offrire il meglio del meglio.

Da tenere presente che sempre secondo il leaker, Apple avrebbe già dato il via alle pratiche per la registrazione di nuovi marchi commerciali legati a questa tecnologia, un mossa che potrebbe confermare il fatto che l’azienda intende personalizzare e valorizzare questo pannello anche a livello di marketing