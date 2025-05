iPhone 17 Air: spessore al minimo anche con cover

Quest’anno Apple dovrebbe lanciare sul mercato un nuovo smartphone ultra-sottile, al momento identificato con il nome di iPhone 17 Air, che stando alle indiscrezioni andrà a caratterizzarsi per un spessore estremamente ridotto di soli 5,5 mm. Ma qualora venisse applicata una cover al device cosa accadrebbe? L’estetica andrebbe perduta? Forse no, o almeno questo è ciò che si evince da un nuovo video.

iPhone 17 Air: spessore ridotto anche con custodia

La clip, diffusa su X nelle scorse ore e visibile cliccando qui, non è basata sull’iPhone vero e proprio, ma su uno dei tanti modellini 1:1 che sono circolati nelle ultime settimane. Solitamente i dettagli tecnici di questi modellini vengono forniti dal produttore stesso, dunque in tal caso da Apple, per consentire ai produttori di accessori di realizzare custodie e via dicendo perfettamente su misura e averle disponibili al momento della commercializzazione.

Il video mostra quindi uno di questi dummy inserito in una custodia rigida. Osservando il filmato, iPhone 17 Air con custodia risulta essere molto più sottile del modello di iPhone 17 Pro Max senza custodia, escludendo l’area dedicata al comparto fotografico.

Il compromesso sarà tuttavia una minore durata della batteria. Infatti, se le pregresse indiscrezioni vengono confermate, lo smartphone potrebbe non essere in grado di arrivare fino a sera, ma a questo il colosso di Cupertino avrebbe ben pensato di ovviare proponendo una cover con batteria integrata, un accessorio che non si vedeva dai tempi di iPhone 11 e che oltre a proteggere il dispositivo sarà in grado di offrire ore extra di autonomia.