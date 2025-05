Samsung Galaxy S25 è un affare con questo sconto di 330 euro

C’è un’offerta a -330 euro che taglia il prezzo di Samsung Galaxy S25 rispetto a quello del listino ufficiale: lo trovi in forte sconto su eBay. È l’occasione perfetta per allungare le mani sullo smartphone top di gamma, particolarmente consigliato a chi preferisce un telefono dalle dimensioni compatte, destinato a ricevere aggiornamenti da parte del produttore nel corso dei prossimi anni.

L’offerta su Samsung Galaxy S25 che aspettavi

Tra i punti di forza c’è senza dubbio il supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale con Gemini e Galaxy AI, gestite direttamente dal processore octa core integrato. Ancora, tra le specifiche tecniche vale la pena citare il display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, il processore octa core, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, la connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, i moduli GPS e NFC, gli altoparlanti stereo e la batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download della applicazioni. Scopri di più nella pagina dedicata.

L’offerta è proposta da un venditore professionale italiano che su eBay ha già ricevuto dai clienti oltre 20.000 feedback positivi. Dunque, l’affidabilità è fuori discussione, puoi acquistare lo smartphone in tutta tranquillità. C’è anche la consegna gratis e, se lo ordini subito, arriverà a casa tua entro pochi giorni, senza spese aggiuntive.

Grazie allo sconto di 330 euro rispetto al listino ufficiale, puoi far tuo Samsung Galaxy S25 al prezzo finale di soli 659 euro (invece di 989 euro), nella versione 12/256 GB con colorazione Navy, come visibile in queste immagini. Non sappiamo quante siano le unità in promozione. Se sei interessato, per non correre il rischio di dover fare i conti con un sold out, ti consigliamo di approfittarne ora, prima che sia troppo tardi.