Samsung Galaxy S25 Edge per sfidare iPhone 17 Air

La serie di smartphone top di gamma annunciata ieri da Samsung (leggi il nostro approfondimento) si arricchirà entro la metà dell’anno di un quarto modello: Samsung Galaxy S25 Edge andrà ad affiancare Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Sono dunque state confermate le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, ma il modello non si chiamerà Galaxy S25 Slim come ipotizzato dai rumor.

Samsung Galaxy S25 Edge è stato confermato

Cosa sappiamo del telefono? Che avrà un design sottile, ovviamente. Lo spessore potrebbe essere ridotto fino a raggiungere i 6,4 millimetri. La diagonale del display dovrebbe attestarsi a 6,66 pollici. Il teaser mostrato durante l’evento Unpacked non ha rivelato molto altro. È possibile scorgere la presenza di una tripla fotocamera, forse con sensore principale da 200 megapixel. Il cuore pulsante potrebbe inoltre essere rappresentato dal chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, affiancato da 12 GB di RAM.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, fonte solamente molto affidabile per quanto riguarda le anticipazioni relative al mondo mobile, dovrebbe essere proposto al lancio al prezzo di 1.299 dollari. Il debutto è previsto negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi, non è dato a sapere se anche in Italia.

Il ritorno dei modelli Edge

Chi segue le evoluzioni del settore mobile da qualche tempo, non faticherà a ricordare gli smartphone di Samsung lanciati in passato e accompagnati sul mercato dall’etichetta Edge. Il riferimento è ai modelli Galaxy S6 Edge presentato nel 2015, al successore Galaxy S7 Edge e al Galaxy Note Edge del 2014, quest’ultimo esponente del segmento phablet oggi abbandonato.

La sfida all’iPhone 17 Air di Apple

La tempistica del presunto lancio di Samsung Galaxy S25 Edge, entro la prima metà dell’anno, non sembra casuale. Per i mesi successivi è infatti atteso l’arrivo di iPhone 17 Air, new entry nel catalogo degli smartphone Apple, anch’esso caratterizzato da un design molto sottile come suggerisce il nome. Sarà questo la nuova caratteristica premium su cui i produttori faranno leva per rendere più appetibili la gamma premium?