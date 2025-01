iPhone 17 Air: ecco il design della fotocamera posteriore

Si torna a parlare di iPhone 17 Air, un inedito modello di smartphone Apple che dovrebbe fare capolino quest’anno sul mercato e che, come lascia intendere lo stesso nome, dovrebbe caratterizzarsi per la sua estrema sottigliezza. A tal riguardo, nelle scorse ore è stata diffusa una presunta prova tangibile del design della fotocamera posteriore del device.

iPhone 17 Air: l’immagine della fotocamera posteriore

Il leaker noto come Majin Bu ha infatti condiviso sul social network X un’immagine, visibile anche in alto, che mostra due scocche posteriori per iPhone con una barra della fotocamera rialzata a forma di pillola lungo la parte superiore.

Sul lato sinistro della barra figura un ritaglio circolare che sembra essere per una singola fotocamera posteriore. Sul lato destro della barra, invece, sembra esserci un flash della fotocamera a LED e un piccolo foro per il microfono.

Da tenere presente che iPhone 17 Air è l’unico modello di iPhone 17 che dovrebbe essere dotato di una singola fotocamera posteriore, pertanto le scocche visibili in foto dovrebbero effettivamente fare riferimento a questo deivce.

Questa configurazione consentirebbe all’azienda di mantenere lo spessore sottile nel resto del dispositivo, mentre la barra della fotocamera potrebbe giustificare l’aumento di spessore nella parte superiore.

Ovviamente occorre tenere a mente che al momento non vi è nulla di ufficialmente confermato da parte di Apple, per cui la foto diffusa in Rete potrebbe in realtà non essere veritiera. Ad ogni modo, Majin Bu è un leaker solitamente ritenuto piuttosto affidabile quando si tratta di diffondere anticipazioni relative al mondo della “mela morsicata”.