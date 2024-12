iPhone 17 Air: più sottile di 2 mm degli attuali Pro

Nel 2025 dovrebbe fare capolino sul mercato un nuovo modello di smartphone Apple che andrà a caratterizzarsi per la sua estrema sottigliezza. Si tratterebbe del già ampiamente chiacchierato iPhone 17 Air, che sarà commercializzato insieme ad iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max, e a detta dell’autorevole Mark Gurman di Bloomberg, sulla base di pregresse indiscrezioni, sarà circa 2 mm più sottile dell’attuale iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

iPhone 17 Air sarà il più sottile mai creato

Per contesto, iPhone 16 Pro ha uno spessore di 8,25 mm, per cui un iPhone 17 più sottile di 2 mm sarebbe di circa 6,25 mm. Con queste misure, iPhone 17 Air sarebbe il più sottile di sempre. Sino ad oggi, lo smartphone del colosso di Cupertino più sottile immesso in commercio è stato iPhone 6, con uno spessore di 6,9 mm. Gli iPhone sono poi diventati più spessi con iPhone X e oltre, in quanto è stato ha aumentato lo spessore per fornire più spazio per la batteria, gli obiettivi della fotocamera, l’hardware Face ID e altro ancora.

In base alle voci di corridoio, Apple equipaggerà iPhone 17 Air con il suo modem 5G progettato su misura, che dovrebbe essere più piccolo dei chip di Qualcomm. Gurman riferisce che Apple si è concentrata sul rendere il chip più integrato con altri componenti progettati dalla stessa azienda per risparmiare spazio all’interno dell’iPhone e che il risparmio di spazio è ciò che gli ha permesso di creare un iPhone 17 Air senza sacrificare la durata della batteria, la fotocamera o la qualità del display.

Da tenere presente che man mano che Apple migliorerà il suo modem, lo spazio risparmiato potrebbe consentire nuovi design, come un iPhone pieghevole. Secondo Gurman, infatti, il gruppo capitanato da Tim Cook sta continuando a esplorare la tecnologia pieghevole per i suoi smartphone.