iPhone 17 Air sarà il più sottile di sempre

L’iPhone 17 Air potrebbe essere lo smartphone più sottile mai lanciato sul mercato da Apple. A comunicarlo è stato, nelle scorse ore, il noto analista Jeff Pu, che ha condiviso le sue previsioni in una nota per la banca d’investimento Haitong, andando in controtendenza con le precedenti voci di corridoio provenienti dalla Corea.

iPhone 17 Air: spessore pari a soli 6 mm

Il dispositivo dovrebbe infatti presentare uno spessore di soli 6 mm, superando il record di sottigliezza attualmente detenuto dall’iPhone 6, avente uno spessore pari a 6.9 mm. “Siamo d’accordo con le recenti chiacchiere di un design ultrasottile di 6 mm di spessore del modello iPhone 17 Slim”, ha scritto l’analista.

Se i rumor dovessero essere confermati, dunque, l’iPhone 17 Air non solo si distinguerebbe per il design innovativo, ma segnerebbe anche un importante passo avanti nella tecnologia degli smartphone. Con uno spessore del 25% inferiore rispetto ai modelli attuali, il dispositivo risulterebbe estremamente leggero e maneggevole, in special modo se paragonato ai più recenti iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, i quali sono indubbiamente un concentrato di performance, ma presentano uno spessore pari a 8.25 mm.

Per quel che riguarda il resto delle specifiche, il futuro device della “mela morsicata” dovrebbe essere dotato di display da 6.6 pollici, chip A19, Dynamic Island, fotocamera posteriore unica da 48 megapixel, fotocamera frontale da 24 megapixel. Inoltre, lo smartphone potrebbe essere dotato di 8GB di RAM e potrebbe portare in dote il primo modem 5G progettato internamente da Apple.

Il corpo del dispositivo sarà probabilmente realizzato in alluminio per garantire leggerezza e al tempo stesso robustezza.