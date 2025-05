Samsung Galaxy S25 Edge arriverà il 13 maggio (diretta streaming)

Toccherà rinunciare a qualche ora di sonno, per assistere in diretta alla presentazione di Samsung Galaxy S25 Edge. Il nuovo smartphone del marchio, già protagonista di diversi rumor e indiscrezioni, sarà annunciato in via ufficiale dal gruppo martedì 13 maggio, con un evento trasmesso quando in Italia saranno le 2:00 di notte.

La presentazione del Samsung Galaxy S25 Edge

Sappiamo che il punto di forza sarà da ricercare nel design sottile. Svelato in anteprima durante l’appuntamento Unpacked di gennaio, avrà uno spessore inferiore ai 6 millimetri. Questa l’anticipazione appena fornita dal produttore.

Questo è più di uno smartphone sottile. Ogni curva, profilo e componente riflette un’innovazione ingegneristica di precisione per creare un’esperienza premium degna del nome della serie S. Il Galaxy S25 Edge non solo stabilisce un nuovo standard per ciò che puoi ottenere con il tuo smartphone, ma apre anche una nuova era di crescita per il settore della telefonia mobile.

Sappiamo anche che Samsung Galaxy S25 Edge integrerà un comparto fotografico di alto profilo con un sensore principale da 200 megapixel (probabilmente ISOCELL HP2) e, come impone il trend del momento, il supporto dell’intelligenza artificiale. Qui sotto la diretta streaming da seguire sul canale ufficiale YouTube.

Cosa sappiamo, a proposito delle specifiche tecniche in dotazione? Lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con un display FHD+ da 6,7 pollici (risoluzione 2400×1080 pixel, pannello Super AMOLED, frequenza di aggiornamento da 120 Hz), processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB di RAM, 256 o 512 GB di memoria interna e batteria da 3.900 mAh con ricarica rapida da 25 W. Per quanto riguarda le colorazioni, sono attese le tinte Titanium Jet Black, Titanium Silver e Titanium Icy Blue.

Infine, il prezzo di vendita: la configurazione base potrebbe costare 1.249 euro al lancio. Utilizzare il condizionale è d’obbligo in attesa dell’annuncio ufficiale. Per gli Stati Uniti è stata pubblicata una pagina attraverso cui prenotarlo con un deposito di 50 dollari.