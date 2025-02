Samsung Galaxy S25 Edge: più leggero che mai

Secondo quanto riferito, il prossimo Samsung Galaxy S25 Edge sarà incredibilmente sottile, facendo proprio di questo dettaglio il suo fiore all’occhiello, ma non solo… il dispositivo sarà anche estremamente leggero, nonostante le grandi dimensioni dello schermo.

Samsung Galaxy S25 Edge: peso inferiore a 162 g

Il Samsung Galaxy S25 Edge è stato presentato ufficialmente in occasione dell’evento Unpacked di Samsung tenutosi a gennaio scorso, unitamente al resto della gamma dei nuovi smartphone Galaxy S25, ma il device non è stato ancora lanciato sul mercato. Nell’attesa, però, ci sono molti dettagli riguardo il dispositivo che non sono stati condivisi pubblicamente dal colosso sudcoreano, tra cui il peso dello smartphone, appunto.

A far luce sulla questione ci ha però pensato il leaker Ice Universe, solitamente piuttosto affidabile quanto si tratta di anticipazioni relative al versante Samsung, riferendo nelle scorse ore che il modello Edge dovrebbe avrebbe un peso totale inferiore rispetto a quello del modello, dunque inferiore a 162 g.

Il trucco, se così vogliamo definirlo, sarebbe imputabile alla capacità della batteria, che dovrebbe essere pari a 3.900 mAh, dunque più piccola di quella della variante base del Galaxy S25. La batteria costituisce una parte significativa del peso degli smartphone moderni, pertanto questo elemento contribuisce senza dubbio alcuno a ridurre notevolmente il peso del device.

Ricordiamo che la commercializzazione del Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe essere avviata durante il secondo trimestre del 2025, dunque tra aprile e fine giugno dell’anno corrente. Inoltre, al momento del lancio il dispositivo dovrebbe essere disponibile in un numero limitato di mercati.