Samsung Galaxy S25 Edge: lancio nel secondo trimestre del 2025

Il Samsung Galaxy S25 Edge è senza dubbio alcuno uno tra gli smartphone più discussi e attesi del momento. È stato annunciato ufficialmente in occasione dell’evento Unpacked di Samsung di gennaio scorso, quello dedicato a tutta la nuova gamma Galaxy 25, ma il suo lancio non è avvenuto insieme al resto dei dispositivi e per il momento il colosso sudcoreano non ha fornito date esatte. A tal proposito, però, nelle scorse ore sono state diffuse interessanti indiscrezioni, secondo cui occorrerà attendere sino al secondo trimestre del 2025.

Samsung Galaxy S25 Edge: atteso tra aprile e giugno di quest’anno

Entrando nel dettaglio, Max Jambor, un leaker generalmente ritenuto altamente affidabile quando si parla di device Samsung, ha riferito, in un post condiviso su X, che la commercializzazione del dispositivo verrà avviata in un periodo compreso tra aprile e fine giugno del 2025 che, appunto, corrisponde al secondo trimestre dell’anno.

Da notare che la cosa era già stata vociferata ancora prima che il dispositivo venisse presentato, con addirittura alcune indiscrezioni che facevano riferimento al mese esatto, ma il fatto che ora l’informazione sia stata diffusa da un leaker attendibile aggiunge maggiore peso alla cosa.

Ricordiamo che al momento del lancio il Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe essere disponibile in un numero limitato di mercati, probabilmente per permettere a Samsung di valutare le razioni degli utenti dinanzi un dispositivo particolare come quello in questione, in modo tale da poter decidere successivamente come muoversi a seconda dell’effettivo grado di successo riscosso dallo smartphone. Gli smartphone sottili sono infatti passati di moda da un pò, pertanto è sorprendente vedere il colosso sudcoreano mettere così tanto impegno nel cercare di proporre il suo nuovo device.