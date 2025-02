Samsung Galaxy S25 Edge: spessore di 5.84 mm

Durante il recente evento Unpacked di Samsung sono stati tolti i veli alla nuova gamma di smartphone Galaxy S25. A far parte della schiera di nuovi device è anche l’inedito Samsung Galaxy S25 Edge, che verrà però commercializzato nei prossimi mesi. I dettagli sul dispositivo non sono stati ancora condivisi, ma in precedenza è stato riferito che potrebbe essere sottile circa 6,4 mm. Le più recenti indiscrezioni, tuttavia, suggerisco che il telefono avrà uno spessore ancor più ridotto.

Samsung Galaxy S25 Edge: sottile solo 5.84 mm

Andando più nello specifico, secondo l’affidabile leaker OnLeaks, il Samsung Galaxy S25 Edge sarà spesso solo 5,84 mm, risultando in tal modo significativamente più sottile del presunto spessore di 6,25 mm dell’iPhone 17 Air (o Slim) che Apple dovrebbe immettere a sua volta sul mercato quest’anno e di cui si vocifera ormai da tempo.

Secondo quanto riferito, l’iPhone 17 Air ha costretto Samsung a ridisegnare il Samsung Galaxy S25 Edge, portando l’azienda ad abbandonare la configurazione a tripla fotocamera precedentemente vociferata. Il dispositivo è ora dotato di una fotocamera primaria da 200 MP e una fotocamera ultrawide da 50 MP.

Oltre alla fotocamera, Samsung ha dovuto apportare anche altre correzioni. Il device, infatti, dovrebbe sfoggiare una piccola batteria da 3.900 mAh, che sembra essere più piccola della cella da 4.000 mAh del Galaxy S25 di base. Per riferimento, l’attuale smartphone più sottile è l’Honor 200 Lite e anche questo ha 4.500 mAh più grandi.

Da tenere presente che il nuovo smartphone super sottile del colosso sudcoreano dovrebbe essere rivelato in tutte le sue caratteristiche entro la fine della primavera, probabilmente ad aprile o maggio.