Samsung Galaxy S25 Edge: svelati i colori ufficiali

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, a cui la sudcoreana ha tolto i veli durante l’evento Unpacked tenutosi a gennaio scorso, si appresta a fare capolino sul mercato, o almeno questo è ciò che suggeriscono le più recenti indiscrezioni. Ma quali saranno le colorazioni disponibili? A svelarlo sono le recenti fughe di notizie delle scorse ore.

Samsung Galaxy S25 Edge: ecco le colorazioni disponibili

Il portale WinFuture.de è infatti entrato in possesso di alcune immagini stampa dello smartphone, annesse di seguito, che mostrano il dispositivo nelle tre colorazioni in cui verra commercializzato, ovvero: Titanium Jet Black, Titanium Silver Blue e Titanium White Silver.

Da notare che queste colorazioni corrispondono alle finiture già proposte per il Galaxy S25 Ultra. Inoltre, per ora non è chiaro se le suddette opzioni di colore saranno disponibili esclusivamente online o attraverso i negozi e soprattuto se saranno proposti anche altri colori o meno.

Ricordiamo che il dispositivo è fondamentalmente una versione “migliorata” del Galaxy S25 Plus, poiché utilizza lo stesso display SuperAMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel. Sotto il cofano, come si suol dire, porta in dote lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, un SoC octacore basato sui nuovi core “Oryon”.

Relativamente al comparto fotografico, lo smartphone dovrebbe avere un sensore da 200 e uno da 12 megapixel, destinati alle riprese grandangolari e ultragrandangolari.

Purtroppo non è ancora dato sapere lo spessore esatto. Recentemente si è parlato di soli 5,8 millimetri, senza tenere conto del modulo della fotocamera. Affinché ciò possa essere realizzato, Samsung ha scelto di intervenire sulla batteria, con diverse fonti che hanno ora confermato che la capacità sarà di 3786mAh.