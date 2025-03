Samsung Galaxy S25 Edge: c'è la certificazione dell'FCC

Indiscrezioni precedenti suggerivano che il Samsung Galaxy S25 Edge, il nuovo smartphone super-sottile del colosso sudcoreano che è stato presentato per la prima volta in assoluto durante l’evento Unpacked di febbraio dedicato ai nuovi top di gamma, sarebbe stato annunciato ufficialmente il 16 aprile 2025 e, in base a quanto emerso nelle scorse ore, pare proprio che le cose andranno in questo modo.

Samsung Galaxy S25 Edge: individuato nel database FCC

A confermare l’ipotesi di un debutto imminente, o comunque sia nel giro di breve tempo, vi è infatti la certificazione dell’ente statunitense FCC (Federal Communications Commission), che generalmente è indizio di un arrivo sul mercato entro poche settimane per tutti i dispositivi di riferimento.

Andando ancora più in dettaglio, il Samsung Galaxy S25 Edge compare nel database FCC associato a tre diversi numeri di modello, ovvero: SM-S937U, SM-S937U1 (con ID FCC A3LSMS937U) e SM-S937B/DS. È possibile che la variante con “B” sia la versione globale dello smartphone, mentre la sigla “DS” indicherebbe il supporto Dual SIM.

La comparsa nel database FCC non fornisce particolari dettagli sulle specifiche tecniche dei dispositivi, ma come anticipato si tratta di un passaggio significativo e che nella maggior parte dei casi precede di poco il via alla commercializzazione.

Da notare che il giorno successivo all’individuazione nel database FCC, il Samsung Galaxy S25 Edge è stato visto anche nel database dell’autorità per lo sviluppo dei media dell’informazione e della comunicazione (IMDA) di proprietà del governo di Singapore, senza contare che è stato registrato sulla pagina di certificazione Geekbench.