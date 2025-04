Il Samsung Galaxy S25 Edge sarà venduto solo in due Paesi

In precedenza, è stato riferito che il Samsung Galaxy S25 Edge, il nuovo sottilissimo smartphone della sudcoreana, avrebbe dovuto debuttare il 16 aprile, ma a causa di cambiamenti nella leadership della divisione MX il lancio sarebbe stato ritardato. A tal riguardo, nelle scorse ore è stata diffusa una nuova voce secondo cui il device potrebbe arrivare ancora dopo e soltanto in due Paesi.

Samsung Galaxy S25 Edge: in arrivo entro fine maggio, ma solo in Cora del Sud e Cina

Andando maggiormente in dettaglio, il noto leaker IceUniverse ha condiviso un post sul social media cinese Weibo tramite cui informa che il Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe essere lanciato entro la fine di maggio. Inoltre, il dispositivo potrebbe essere a disponibilità limitata e presumibilmente verrà venduto solo in Corea del Sud e Cina.

Le ragioni alla base di tutto ciò non sono al momento note, o almeno l’insider non ne fa parola, ma almeno relativamente alla disponibilità nei soli due mercati di cui sopra è facile ipotizzare che, essendo Samsung un’azienda generalmente interessata a capitalizzare e vendere il più possibile, è probabile che la scelta sia legata a questioni di disponibilità.

Non è chiaro se in futuro il dispositivo verrà poi commercializzato anche in altri Paesi o se continuerà a restare un’esclusiva di Corea del Sud e Cina. Nella seconda ipotesi, la delusione dei fan si farebbe sentire, visto e considerato il grande hype generato fino a questo momento.

Questa, comunque, non sarebbe certo la prima volta che l’azienda rende disponibile uno dei suoi smartphone ad appannaggio di alcuni Paesi. L’altrettanto chiacchierassimo Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition o Z Fold6 SE, il pieghevole più sottile mai realizzato dal gruppo di Seoul, non ha mai avuto una commercializzazione più ampia dei due mercati annunciati in principio.