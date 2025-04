Samsung Galaxy S25 Edge: il lancio è stato posticipato

Secondo pregresse indiscrezioni, il Samsung Galaxy S25 Edge avrebbe dovuto fare capolino sul mercato durante il mese di aprile, ma a quanto pare le cose non andranno propriamente in questo modo, almeno non secondo le nuove voci di corridoio, in base a cui il lancio risulterebbe slittato di qualche mese.

Samsung Galaxy S25 Edge: lancio slittato di qualche mese

Secondo l’ultimo report di ETNews, infatti, Samsung ha ritardato il lancio del suo smartphone e sta considerando di far debuttare il Galaxy S25 Edge a maggio o giugno. Il report aggiunge altresì che il colosso sudcoreano sta mantenendo flessibile la finestra di lancio a causa dei recenti cambiamenti nella leadership della divisione MX (Mobile Experience). Il motivo esatto del ritardo di lancio non è stato rivelato, ma probabilmente non è correlato a problemi di qualità con il dispositivo.

Le fonti affermano che la data di rilascio originale era fissata per il 15 aprile, ma internamente, c’era bisogno di riesaminare il programma. È stato confermato che queste informazioni sono state trasmesse anche ai tre operatori di telefonia mobile corani che vendono il Samsung Galaxy S25 Edge.

Inoltre, è stato suggerito che nessun evento Unpacked separato avrà luogo per il lancio dello smartphone. Si terrà invece un evento online, molto probabilmente attraverso un blog ufficiale della redazione. Inoltre, il piano di rilascio dovrebbe essere simile a quello del video teaser del Galaxy Z Fold6 Special Edition.

Corre altresì voce che Samsun intenda mantenere il prezzo del Galaxy S25 Edge compreso tra quello del Galaxy S25+ e del Galaxy S25 Ultra. Il nuovo dispositivo, dunque, dovrebbe costare circa 1,5 milioni di KRW (circa 1.000 dollari) in versione da 256 GB.