Samsung Galaxy S25 Edge ufficiale: specifiche e prezzo

Dopo la piccola anticipazione di gennaio, Samsung ha annunciato il Galaxy S25 Edge. Lo spessore ridotto è ovviamente la caratteristica più evidente, ma ci sono altre novità interessanti. Il nuovo smartphone può essere già ordinato in due configurazioni. Le consegne inizieranno il 30 maggio.

Galaxy S25 Edge: specifiche e prezzo

Il Galaxy S25 Edge ha uno spessore di 5,8 millimetri e pesa 163 grammi. Samsung ha utilizzato un telaio (frame) in titanio, come per il Galaxy S25 Ultra. Lo schermo Dynamic AMOLED 2X con diagonale di 6,7 pollici, risoluzione di 3120×1440 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz) è protetto dal nuovo Gorilla Glass Ceramic 2 che offre una maggiore resistenza alle cadute. Lo smartphone ha ricevuto anche la certificazione IP68 (resistenza all’acqua e alla polvere).

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 GB di RAM LPDDR5x e 256/512 GB di storage UFS 4.0. Il sistema di raffreddamento è formato da una camera di vapore e heatpipe in grafite. A causa dello spessore ridotto, Samsung ha integrato solo due fotocamere posteriori, rinunciando al teleobiettivo.

C’è una fotocamera principale da 200 megapixel, affiancata da una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel. Anche la fotocamera frontale ha un sensore da 12 megapixel. Lo smartphone supporta la registrazione video a risoluzione 8K/30fps.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G. La batteria ha una capacità di 3.900 mAh, inferiore a quelle degli altri modelli delle serie, ma Samsung promette un’autonomia fino a 24 ore.

Il sistema operativo è Android 15 con One UI 7. Gli utenti riceveranno sette anni di aggiornamenti (sistema operativo e patch di sicurezza). Sono ovviamente presenti tutte le funzionalità di Galaxy AI, oltre alle ultime novità di Gemini, tra cui la condivisione dello schermo di Gemini Live.

Il Galaxy S25 Edge viene offerto in tre colori: Titanium Silver, Titanium Jetblack e Titanium Icyblue. I prezzi sono 1.299 euro (256 GB) e 1.419 euro (512 GB). Fino al 29 maggio, acquistando lo smartphone presso operatori, rivenditori online e sito Samsung, sarà possibile ottenere il modello da 512 GB al prezzo del modello da 256 GB.