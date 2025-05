Google Voice, nuova interfaccia e chiamate a tre

Google ha deciso di dare una spolverata al suo servizio Voice, rimasto praticamente immutato per anni. Arriva un’interfaccia rinnovata per le chiamate, con i pulsanti di controllo allineati in bella vista, e la possibilità di avviare conference call a tre.

La società di Mountain View vuole riportare in auge questa app un po’ dimenticata, che però ha ancora molto potenziale. In un mondo dominato da WhatsApp, Skype (che non funziona più) e FaceTime, Google Voice deve trovare il suo spazio puntando su semplicità, affidabilità e funzionalità smart.

Google Voice, nuova interfaccia durante le chiamate e conference call a tre

L’interfaccia di chiamata si fa più moderna e intuitiva, con un aspetto che strizza l’occhio a Google Meet. I tasti principali sono a portata di dito: “Trasferisci” a sinistra, “Aggiungi” a destra (che diventa “Unisci” con una seconda chiamata in attesa). Insomma, tutto quello che serve per gestire le conversazioni senza intoppi.

Anche organizzare una chiamata a tre diventa un gioco da ragazzi. Basta premere “Aggiungi” durante una telefonata, scegliere un contatto e il gioco è fatto. Voice chiama il terzo partecipante e con un tap si fondono le conversazioni. In più, grazie a pratici pop-up, si può sempre vedere chi è in attesa e passare da una chiamata all’altra in un attimo.

Roll out a rilento (e qualche dubbio su iOS)

La novità delle chiamate a tre arriverà gradualmente, ci vorranno almeno un paio di settimane. E per ora sarà appannaggio solo di alcuni clienti business di Google. Niente paura, il restyling dell’interfaccia sarà per tutti, assicura BigG. Tutti tranne forse gli utenti iOS? Qui qualche nube c’è: gli screenshot diffusi mostrano solo la versione Android. Gli concediamo il beneficio del dubbio, ma un chiarimento non guasterebbe.