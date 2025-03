Skype chiude a maggio: avviso agli utenti web

Microsoft ha confermato che chiuderà Skype il 5 maggio 2025. Da ieri è comparso un avviso nella versione web del servizio che informa gli utenti dell’imminente addio e la possibilità di usare Teams. È presente un link che porta ad una pagina di supporto con le principali informazioni.

Microsoft avvisa gli utenti di Skype Web

L’avviso è apparso nella parte superiore dell’interfaccia di Skype Web. Al momento non è visibile nella versione desktop. Microsoft avverte gli utenti che Skype non sarà più disponibile a partire da maggio, quindi è probabile che la versione web verrà abbandonata prima delle altre.

L’azienda di Redmond consiglia di spostare chat e contatti su Teams. Il trasferimento avverrà automaticamente utilizzando lo stesso account. La funzionalità sarà disponibile nelle prossime settimane. Come specificato nella pagina di supporto non verranno migrati i dati delle conversazioni private, né i contenuti di bot e Copilot, in quanto non supportati dalla versione gratuita di Teams.

Fino al 5 maggio saranno ancora possibili le conversazioni multi-piattaforma tra Skype e Teams o viceversa. Tutti i dati di Skype saranno disponibili fino a gennaio 2026. Entro questa scadenza (non è noto il giorno esatto), gli utenti che non vogliono usare Teams potranno esportare cronologia delle chat e file condivisi, seguendo la procedura descritta nell’articolo dedicato.

Molti utenti hanno già iniziato la ricerca di alternative a Skype. Ci sono diversi servizi gratuiti e a pagamento, tra cui Google Meet, Google Chat, Zoom e Slack. Ovviamente Microsoft Teams è la scelta obbligatoria per non perdere la cronologia delle chat e dover creare un nuovo elenco di contatti.