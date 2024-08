Google Meet: interfaccia aggiornata e nuove funzionalità

L’azienda di Mountain View ha annunciato interessanti novità per Google Meet, l’app usata per meeting di lavoro e videochiamate personali. Gli utenti troveranno un’interfaccia migliorata e nuove funzionalità che finora erano disponibili solo durante i meeting. Il rollot sarà graduale e verrà completato nel corso dei prossimi mesi.

Novità di Google Meet

Google Meet (utenti business) e Google Duo (utenti consumer) erano due app distinte. Circa due anni fa, la maggioranza delle funzionalità di Meet sono state integrate in Duo e quest’ultima ha cambiato nome in Meet. L’azienda di Mountain View ha ora annunciato l’aggiornamento dell’interfaccia mostrata durante le videochiamate (simile a quella dei meeting).

Attraverso i nuovi pulsanti è possibile accedere alle funzionalità avanzate, come i sottotitoli in tempo reale e l’invio dei messaggi durante la videochiamata con la condivisione dei link. È possibile inoltre applicare sfondi, filtri ed effetti, ad esempio aggiungere un cappello o gli occhiali. Sono anche disponibili le reazioni con emoji durante le videochiamate di gruppo.

Gli utenti possono condividere lo schermo per mostrare foto, documenti, presentazioni e altro. Le videochiamate supportano la modalità on-the-go (solo audio) con pulsanti di maggiori dimensioni, utile quando l’utente è in movimento (a piedi, in auto o sul trasporto pubblico). La funzionalità di trasferimento di chiamata permette invece di passare facilmente da un dispositivo all’altro.

Per vedere le novità è necessario installare l’ultima versione dell’app per Android e iOS. Sul sito di supporto è presente un confronto tra la vecchia esperienza e la nuova.