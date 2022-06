Google combina Meet e Duo in una singola app

Attualmente Google offre due servizi per le videochiamate: Duo (consumer) e Meet (business). L’azienda di Mountain View ha comunicato che, a partire dalle prossime settimane, le funzionalità di Meet verranno gradualmente aggiunte a Duo. Successivamente Duo cambierà nome in Meet e gli utenti potranno utilizzare un’unica app per effettuare videochiamate con amici, parenti e colleghi di lavoro.

Google Meet si fonde con Google Duo

Google Duo è stata lanciata nel 2016, insieme a Google Allo (abbandonata circa tre anni fa). Ha ricevuto diversi aggiornamenti, come le chiamate di gruppo fino a 32 persone, ma è sempre rimasta un’app consumer. Google Meet, introdotta nel 2017, era invece riservata alle aziende fino a marzo 2020, quando il servizio è diventato accessibile a tutti. Tra le novità più recenti ci sono gli sfondi virtuali, i sottotitoli in tempo reale e la cancellazione del rumore.

Google ha ora deciso di portare tutte le funzionalità di Meet in Duo. Quest’ultima conserverà le sue funzionalità esclusive, come la possibilità di effettuare chiamate conoscendo il numero di telefono o l’indirizzo email. Queste sono le funzionalità che verranno aggiunte a Duo nelle prossime settimane:

Creazione e pianificazione dei meeting

Chat nei meeting, sottotitoli live e sfondi virtuali

Condivisione live dei contenuti

Incremento dei partecipanti da 32 a 100

Integrazione con Gmail, Calendar, Messaggi e altri servizi