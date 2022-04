Google Workspace, tutte le novità per il lavoro ibrido

Google ha annunciato una serie di novità nei propri servizi per la collaborazione da remoto. Gli aggiornamenti fanno parte di una tensione continua all’innovazione in questo ambito, dove le soluzioni si sono imposte nel mondo del lavoro soltanto durante la pandemia e dove i margini evolutivi sono ancora estremamente importanti.

Tutte le novità per il lavoro ibrido

Performance, interfacce, modalità di interazione, sicurezza: sono molti gli aspetti sui quali si è lavorato e che il team presenta ora per raccontare quanto Google Workspace intenda andare una volta di più incontro alle esigenze dei professionisti che ne fanno uso o che intendono adottarlo come soluzione per la nuova dimensione del lavoro ibrido.

Tutte le novità di Google Meet

In-meeting reaction

In arrivo il mese prossimo, le reazioni in-meeting permetteranno ai partecipanti di esprimersi visivamente con emoji. Veloci e coinvolgenti, aiutano i team a celebrare le vittorie e ad offrire supporto, il tutto aggiungendo un ulteriore livello di coinvolgimento personalizzato.

Nato nel cloud e progettato per la massima flessibilità e collaborazione, Docs dà la possibilità di commentare e lavorare insieme. Portare i collaboratori su Meet direttamente nel Docs per sessioni di lavoro in tempo reale rafforza il potere collaborativo di Docs per l’era ibrida.

Verrà introdotto picture-in-picture in Meet su browser Chrome per permettere a relatori e multitasker di vedere il proprio pubblico mentre navigano su diverse schede e finestre. Cliccando su picture-in-picture si torna rapidamente alla schermata completa di Meet.

Se la qualità del suono non è ottimale, la qualità di una riunione diminuisce. Sia che i rumori di fondo provengano dalla vostra postazione o dall’ufficio, tutti dovrebbero essere in grado di poter limitare le distrazioni durante un meeting.

Verrà integrata la possibilità di visualizzare la propria finestra video mentre si usa la modalità Companion, per rendere più facile per i partecipanti vedere espressioni e gesti di chi si unisce in una conference room. Questo aggiornamento permetterà a che coloro che si trovano in uno spazio fisico di avere la stessa esperienza di coloro che lavorano in remoto – sono state rilasciate importanti innovazioni che hanno aiutato le persone a lavorare in remoto, e si vuole assicurare accesso a queste esperienze alle persone quando tornano in ufficio.

Q&A e sondaggi per i partecipanti al livestream

Con l’aumento del lavoro ibrido e da remoto, i meeting possono essere ampi, e si vuole offrire alle persone l’accesso agli strumenti necessari per partecipare e mantenere un’esperienza interattiva da qualsiasi luogo, compresi i livestream.

Più avanti nel corso dell’anno sarà gli organizzatori potranno trasmettere i meeting direttamente su YouTube dalla scheda delle attività di Meet.

In maggio, verrà introdotta la crittografia opzionale lato client in Google Meet, e nel corso dell’anno sarà resa disponibile la crittografia end-to-end opzionale per tutte le riunioni.

Tutte le novità di Google Chat in Spaces

In-line threading in Spaces. Con In-line threading, le conversazioni saranno più fluide, pur mantenendo il contesto più ampio, quello di uno spazio che consente una collaborazione più profonda e mirata.

Con In-line threading, le conversazioni saranno più fluide, pur mantenendo il contesto più ampio, quello di uno spazio che consente una collaborazione più profonda e mirata. Spaces condivisibili e da scoprire. Con un flusso facile e immediatamente intuitivo – simile alla condivisione di documenti – sarà ancora più facile costruire e scoprire community all’interno delle organizzazioni. Verrà migliorata la ricerca all’interno di Chat e Spaces per far emergere i file e le conversazioni più rilevanti, e nel corso dell’anno saranno portati i chip dei filtri nei risultati della ricerca nelle chat.

Per portare la potenza di Spaces alle organizzazioni di tutte le dimensioni, verranno estesi i limiti delle dimensioni dei team a 8.000, e saranno poi aumentati fino a 25.000 entro la fine di quest’anno, per supportare le community nella loro crescita. Ruoli utente e moderazione. Una forte cultura di team è costruita sulla fiducia e sulla sicurezza psicologica. Ecco perché verranno aggiunte funzioni che migliorano la moderazione dei contenuti, la possibilità di designare manager e linee guida per specifici Spaces e nuove funzionalità amministrative per cancellare Spaces.

