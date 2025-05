Claude di Anthropic si collega a più app e fa ricerche approfondite

Ora Claude è in grado di collegarsi più facilmente ad app di terze parti e strumenti aziendali. Inoltre è stata potenziata la funzione di “ricerca approfondita“. Il chatbot ora può cercare informazioni non solo sul web, ma anche all’interno dei dati aziendali (come documenti, email, o piattaforme cloud), e offrire risposte più mirate e utili nei contesti professionali.

Le nuove funzionalità, chiamate Integrations e Advanced Research, sono disponibili in beta per gli abbonati ai piani Claude Max, Team ed Enterprise. Ma presto arriveranno anche per il piano Pro.

Anthropic vuole raggiungere i 34,5 miliardi di dollari di entrate nel 2027

Anthropic non ha alcuna intenzione di restare indietro. Molti concorrenti, come ChatGPT, Gemini, Copilot di Microsoft e Grok di xAI, hanno introdotto strumenti simili basati su modelli AI in grado di ragionare sui problemi e verificare i fatti.

Il precedente strumento di ricerca di Anthropic era tra i più rapidi, ma tendeva a produrre risultati più superficiali. Con Advanced Research, l’azienda punta a offrire report più approfonditi e accurati, sfruttando modelli di ragionamento più avanzati.

Claude di Anthropic può collegarsi alle app di terze

Integrations si basa sul protocollo MCP di Anthropic, che consente ai modelli AI di attingere dati da varie fonti per completare i compiti. Gli sviluppatori possono creare e ospitare server di app che ampliano le capacità di Claude e permettono agli utenti di scoprirli e connetterli al chatbot.

Tra i partner che hanno già realizzato integrazioni ci sono Atlassian, Zapier, Cloudflare, Intercom, Square e PayPal. Ogni integrazione espande le potenzialità di Claude: ad esempio, quella con Atlassian consente di riassumere e creare pagine in Confluence, mentre quella con Zapier permette di collegare Claude ai flussi di automazione delle app.

Advanced Research: report approfonditi in tempi record

Advanced Research consente a Claude di scandagliare centinaia di fonti interne ed esterne per produrre report più completi su un argomento, in un tempo che va dai 5 ai 45 minuti. Questa funzione può sfruttare i nuovi connettori introdotti da Anthropic, che permettono a Claude di cercare informazioni anche all’interno di strumenti aziendali integrati, archivi cloud e, se si utilizza l’app desktop (macOS o Windows), perfino nei file salvati localmente grazie alla connessione tramite MCP (Multi-Context Plugin).

Claude scompone la richiesta in parti più piccole, approfondisce ogni aspetto e poi compila un report esaustivo. Quando include informazioni dalle fonti, fornisce citazioni chiare che rimandano direttamente al materiale originale.