Google Pixel 9 con display più luminosi di Samsung

Il prossimo mese saranno tolti i veli ai nuovi Google Pixel 9, ma già da tempo circolano indiscrezioni in merito a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dei dispositivi e addirittura ne è stato svelato in anticipo il design. Sempre restando in tema, nel corso delle ultime ore sono emerse nuove informazioni, secondo cui i prossimi smartphone del colosso di Mountain View saranno dotati di display in grado di offrire performance di tutto rispetto per quel che concerne la qualità e la luminosità, che hanno decisamente ben poco da invidiare alla più accanita concorrenza.

Google Pixel 9 con Samsung AMOLED M14

Andando più in dettaglio, la redazione di Android Authority riferisce che tutti gli smartphone con form factor tradizionale useranno pannelli Samsung AMOLED M14, ovvero gli stessi che sparano presenti su iPhone 16 Pro, addirittura più nuovi di quelli adottati impiegati per la gamma Galaxy S24 della stessa sudcoreana.

I display assicurano una qualità dell’immagine ottima e una luminosità estremamente elevata: si parla di 2.050 nit per i due Google Pixel 9 Pro e 1.800 nit per il Google Pixel 9 standard. Per fare un confronto, il Google Pixel 8 Pro arrivava fino a 1.600 nit, mentre il Pixel 8 si fermava a 1.400.

Per quanto concerne i lGoogle Pixel 9 Pro Fold, invece, si parla di un display esterno da 1.800 nit massimi, mentre quello interno pieghevole dovrebbe fermarsi a 1.600 nit, che è un dato di tutto rispetto nell’ambito dei pieghevoli. Da notare che la cosa non viene precisata, ma è lasciato intendere che il display interno sia il medesimo di quello esterno.