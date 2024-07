Google Pixel 9 si mostra in video con schermo acceso

I nuovi Google Pixel 9 saranno ufficialmente presentati in occasione dell’evento dedicato che Google terrà il prossimo il 13 agosto, dunque con due mesi di anticipo rispetto a quanto fatto di consueto. Alla fatidica data manca ormai poco, ma già da diversi giorni a questa parte in Rete circolano varie indiscrezioni in merito alla futura gamma di smartphone di “big G” e ora è apparso anche un video in cui il dispositivo è acceso.

Google Pixel 9: in rosa e con display in funzione

Andando più in dettaglio, in precedenza, una fuga di notizie ha suggerito che il Google Pixel 9 era già ufficiosamente disponibile per la vendita in Algeria. Le informazioni si basavano su un filmato del presunto Google Pixel 9 in un colore rosa brillante. Tuttavia, lo schermo non era acceso. A distanza di qualche ora, è stato però diffuso un nuovo video che, ammesso e non concesso che sia attendibile, mostra lo smartphone con display in funzione.

Il video trapelato mostra la presenza di un nuovo sfondo e consente di dare un’occhiata alla home screen. Non si evince altro sul fronte software, ma l’apertura dell’app Gmail consente di dare anche una rapida occhiata all’animazione usata per avviarla.

Il filmato mostra anche il retro del telefono, su cui è presente il modulo a doppia fotocamera arrotondato-rettangolare. Il retro si presenta altresì con finitura lucida e con angoli arrotondati, motivo per cui dovrebbe risultare abbastanza comodo da tenere in mano. I modelli Pro dovrebbero invece presentarsi con un retro con finitura opaco e una configurazione a tripla fotocamera.