iPhone pieghevole: svelata la risoluzione dei due display

Il prossimo iPhone pieghevole di Apple sarà caratterizzato da un design in stile libro, dunque avrà due schermi, o almeno questo è quanto suggeriscono le indiscrezioni. Proprio a tal riguardo, nelle scorse ore un affidabile leaker cinese ha reso nota la risoluzione di entrambi i display.

iPhone pieghevole: ecco che risoluzione avranno i due display

Andando maggiormente in dettaglio, secondo l’account Digital Chat Station sul social network cinese Weibo, il display interno, che è di circa 7,76 pollici, utilizzerà una risoluzione pari a 2.713 x 1.920 e andrà a sfruttare la tecnologia della fotocamera sotto lo schermo.

Invece, il display esterno da 5,49 pollici, utilizzerà una risoluzione pari a 2.088 x 1.422 e avrà presumibilmente una fotocamera frontale, collocata all’interno di un tradizionale foro. Non è però dato sapere se il foro non sia altro che la Dynamic Island, ma per chiarire questo elemento c’è tempo a sufficienza.

Ciò detto, precedenti voci hanno suggerito che il colosso di Cupertino sta lavorando anche su un iPad pieghevole e Digital Chat Station ha riferito in passato che questo dispositivo utilizzerà la tecnologia Face ID sotto il display, per cui potrebbe essere che Apple stia cercando di porre un analogo design per i due pieghevoli. I

Secondo il giornalista Mark Gurman, Apple dovrebbe lanciare il suo iPhone pieghevole l’anno prossimo, con un prezzo di partenza di circa 2.000 dollari. Inoltre, per l’analista Jeff Pu, il dispositivo è recentemente entrato nella fase di introduzione di nuovi prodotti (NPI) a Foxconn, con l’inizio della produzione di massa prevista nella seconda metà del 2026.