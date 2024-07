Google Pixel 9: display OLED migliore dei Samsung Galaxy S24

Tra non molto, saranno presentati ufficialmente i Google Pixel 9, in occasione dell’evento dedicato fissato da Google per il 13 agosto, dunque in netto anticipo rispetto al consueto appuntamento autunnale. Man mano che ci si avvicina al momento del lancio emergono sempre più dettagli riguardo gli smartphone. A tal proposito, dopo le indiscrezioni relative al fatto che la vendita dei nuovi Pixel potrebbe essere già iniziata in Algeria, sono spuntati interessanti informazioni in merito allo schermo.

Google Pixel 9 con pannello OLED M14 di Samsung

Più precisamente, secondo indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, la serie Google Pixel 9 potrebbe avere un display OLED molto migliore di quello che si trova nella serie Galaxy S24 di Samsung. Secondo quanto riferito, Samsung Display, il segmento di di Samsung Electronics che si occupa dei display, fornirà infatti il pannello OLED denominato M14 per la serie Pixel 9, lo stesso che dovrebbero portare in dote i futuri iPhone 16 Pro di Apple.

Il Pixel 9 dotato del display OLED M14 di Samsung potrebbe quindi andare a eclissare la serie Galaxy S24 di Samsung in termini di tecnologia di visualizzazione, visto e considerato che gli smartphone della sudcoreana usano i vecchi pannelli di visualizzazione OLED M13.

Si dice che Samsung fornisca display OLED M14 per un totale di quattro modelli Pixel. Ciò suggerisce che potremmo anche assistere al lancio del Pixel Fold 2 con display OLED M14 al prossimo evento di agosto.

L’OLED M14 dovrebbe essere costruito con più materiali e soprattutto più pregiati, andando pertanto a offrire le migliori prestazioni in termini di luminosità e durata.